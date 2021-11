Rosángela Espinoza incursiona como animadora de su propio show navideño

Voltea la página. La modelo Rosángela Espinoza sorprendió al anunciar que incursionará como animadora de su propio show navideño. El programa Amor y fuego publicó imágenes de la sesión de fotos que hizo la exintegrante de Esto es guerra para su nuevo trabajo. Ella estuvo acompañada de dos animadores y un tierno muñeco.

Al ser consultada sobre sus proyectos tras retirarse del reality, la popular ‘Chica Selfie’ aseguró que ahora está enfocada en su empresa y en seguir dedicándose a su carrera de marketing.

“A mi empresa, especializarme y seguir con mi carrera profesional. Hacer muchas cosas más que tengo en mente. Mis metas tengo que cumplirlas, el tiempo ya es mío”, sostuvo Rosángela Espinoza para el programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex chica reality compartió más detalles de su presentación por Navidad. “Sobre el show infantil que ya se enteraron, ahora les voy a dejar el número para contratos”, le manifestó a sus seguidores. “Show navideño, con mi elenco de baile de TikTok”, escribió en otra de sus historias.

Rosángela Espinoza revela que fue vetada de América TV

Hace una semanas, Rosángela Espinoza reveló que América TV le había prohibido aparecer en los programas del canal. Según contó la modelo, ella le pidió a la producción de En boca de todos que la ayuden a promocionar a un grupo de mascotas en adopción. Sin embargo, se lo negaron debido a que ya estaba vetada.

“Le dije, pueden ir los perritos disfrazados para que sean adoptados y tengan la oportunidad de que los vean. Y me dijeron que no. Luego, me entero que estoy vetada. ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, expresó.

¿Por qué Rosángela Espinoza dejó Esto es guerra?

Rosángela Espinoza dejó de aparecer en Esto es guerra luego de haber sido eliminada por sus compañeros del reality. Ella fue la que obtuvo menos votos, motivo por el cual tampoco pudo ser parte de la competencia EEG vs. Guerreros Puerto Rico.