Rodrigo González aclara a Magaly Medina: “Andrea Llosa es la única reina de ATV”

¡No se queda callado! Rodrigo González, una vez más, se refirió a Magaly Medina luego de las constantes indirectas que ha recibido de la conductora de ATV, quien lo ha minimizado en más de una vez. Debido a ello, el popular ‘Peluchín’ le recordó su bajo rating en el horario estelar de su casa televisora, donde Andrea Llosa es quien lidera en sintonía.

“También quiero agradecer al público, porque ayer hemos sido el programa más visto de Willax TV. Somos un canal pequeño, que recién está creciendo. Porque si tú dices que era la número uno y te comparas con un show que no está en tu horario, con canales que no compiten contigo...” , comenzó diciendo el conductor en la edición de este 18 de noviembre en Amor y fuego.

No contento con ello, Rodrigo González aseguró que Andrea Llosa es la única reina de ATV y felicitó el trabajo que realiza.

“ Primero, felicitar a Andrea, porque es la verdadera reina de ATV . Ya quisiéramos tener ese colchón que deja con esos casos que tiene. Sentirse ganadora, comparándote con los que no compiten igual a igual, es mezquino”, expresó.

“Yo la veo en el puesto número 3 (a Magaly), primero está en América TV, La voz kids hace 14 puntos. Cuando La voz sale del aire, recién ya empieza a subir ATV y llegan a los dos dígitos”, finalizó.

Rodrigo González asegura que Magaly Medina impidió que lo contraten en ATV

Rodrigo González recordó cuando Magaly Medina impidió que lo contraten en ATV, cuando ya tenía un arreglo con ese canal.

“Sí, a mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿Por qué ha minimizado tu programa? ¿Por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿Por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿Por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’”, inició.

“Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, añadió.

Rodrigo González asegura que su entorno más cercano está alejado de la farándula

Rodrigo González aseguró que con el tiempo entendió cómo era la vida dentro de la televisión. Por ello, el conductor expresó que su entorno más cercano está lejos de la farándula nacional, a excepción de Gigi Mitre.

“Cuando yo le escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me especificó que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, finalizó.