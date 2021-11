Maricarmen Marín responde a críticas por su ‘Babytón’: No escuchen a personas de mala entraña

Maricarmen Marín anunció que todos los regalos que reciba por su baby shower serán donados a albergues. La conductora de Mujeres al mando llamó al evento ‘Babytón’, y se realizará este jueves 18 de noviembre. No obstante, y antes de llevar a cabo este acto de solidaridad, la futura mamá fue criticada por este actuar, especialmente por Magaly Medina, quien tuvo duras palabras contra la cantante de cumbia.

Ante esto, Maricarmen Marín aprovechó las donaciones que llegaron a un albergue de Pamplona para señalar lo feliz que le hacía la ayuda brindada.

“Tengo 34 semanas. Estoy tan emocionada de que haya servido de inspiración. Gracias a todos los que me escribieron para que este primer camión pueda salir (a Pamplona)” , dijo en un primer momento.

Maricarmen Marín se defiende por críticas a su baby shower

Acto seguido, Maricarmen Marín se dirigió puntualmente a quienes han criticado su ‘Babytón’. La conductora de Mujeres al mando pidió a sus seguidores que no hagan caso a mentiras y “personas que no tienen buena entraña”.

“Simplemente, decirles a todos en este momento, cuando uno tiene una acción y sabes que esa acción es positiva, por más que digan lo que digan, por más que la gente mienta, porque eso es lo que se hizo, nadie se arrepiente. Yo no me arrepiento de llevar tanta alegría y ayuda . No nos quedamos con los brazos cruzados porque el lunes iremos a otro albergue. Hasta fin de año ‘Babytón’. Gracias al equipo de Mujeres al mando que han trabajado el triple. No escuches mentiras, no utilices ningún segundo de tu vida en personas que no tienen buena entraña. Estoy feliz y emocionada”, finalizó.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Maricarmen Marín por su ‘Babytón’?

Tras anunciar su ‘Babytón’, Magaly Medina arremetió contra Maricarmen Marín por donar todos sus regalos a albergues.