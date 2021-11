Magaly sobre críticas de Sergio George a Yahaira: “La aterrizó de una forma muy vergonzosa”

Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones que hizo Sergio George, en un enlace con América hoy, donde aseguró que Yahaira Plasencia requiere de técnicas de respiración y afinación luego de ver su presentación en El artista del año. Tras ello, la figura de ATV aprovechó el momento y apoyó los comentarios del afamado productor musical.

Como se recuerda, Sergio George quedó sorprendido cuando le mostraron la presentación de la intérprete de “Cobarde” en el programa conducido por Gisela Valcárcel, donde se presentó con el tema “Bichota” de Karol G. “Tiene que trabajar en la afinación, siempre le digo”, mencionó.

Ante ello, la conductora de Magaly TV, la firme, fiel a su estilo, respaldó las apreciaciones del productor y aprovechó para criticar a la salsera.

“Sergio George la aterrizó al llano de una forma muy vergonzosa. Yo creo que Sergio George ya no está siendo su productor musical, parece su crítico más feroz, su enemigo… Si mi productor me deja como una aprendiz de cantante, yo lo despido”, dijo en un inicio.

“Sergio George le ha dicho que no puede cantar y bailar a la vez. Por eso, me cae bien Sergio George… Le dijo tú eres una aprendiz todavía, aprende a respirar, aprende técnicas vocales y luego hablamos. Yo creo que nuevo disco con Sergio George no va a haber… Hasta penita me da que la hayan evidenciado de esa manera, y ella tan alucinada que andaba”, agregó entre risas.

Yahaira Plasencia sobre su participación en El artista del año: “Sería genial alzar la copa”

Tras su presentación en El artista del año, Yahaira Plasencia reveló que le encantaría convertirse en la flamante ganadora del programa.

“La respiración, dosificar, eso es lo que falta. Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final, y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí”, indicó para Trome.

Yahaira Plasencia envió a sentencia a Claudia Serpa

Al finalizar el programa El artista el año, los participantes tenían la responsabilidad de enviar a uno de sus compañeros a la etapa de eliminación. Yahaira Plasencia decidió votar contra la actriz cómica. “Esto no es estrategia. Simplemente, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es El artista del año: canto, baile, musical, show, todo en un solo paquete. No todos lo han hecho. Entonces, esto va porque yo lo he visto así”, manifestó.