La casa de los famosos: la ganadora Alicia Machado detalla cómo fue su tiempo en el reality

El pasado 15 de noviembre llegó a su fin el reality de Telemundo La casa de los famosos. La ex Miss Universo Alicia Machado fue la ganadora del programa, recibiendo un premio de 200.000 dólares. La también influencer ha regresado a su casa en Miami para disfrutar de su victoria junto a su madre y su menor hija y habló con sus millones de seguidores en Instagram mediante una transmisión en vivo.

Alicia es la ganadora de La casa de los famosos

Alicia Machado fue la ganadora del reality de Telemundo. La reina de belleza obtuvo 40 586 129 votos el último 15 de noviembre. Para este, permaneció encerrada por tres meses conviviendo con otros famosos. Su pasos eran vigilados las 24 horas del día por cámaras instaladas en toda la casa.

“Venezuela libre” , gritó la ganadora al recibir el premio. Se llevó a casa 200.000 dólares americanos.

Reflexionando sobre su tiempo en el programa, reveló que ahora no tiene miedo de luchar por sus sueños ni la crítica. Considera que una Alicia entró al reality y ahora es otra.

“Estoy inmensamente agradecida con todas esas personas que se tomaron el tiempo de apoyarme. Decirle a todos los latinos de este país [Estados Unidos] que hay que luchar mucho, con mucha lealtad, con mucha valentía, y que somos la fuerza más poderosa de Estados Unidos”, concluyó la influencer.

La reina de belleza revela cómo fue su estadía en La casa de los famosos

Al retornar a su hogar, Machado inició una transmisión en vivo por su perfil oficial de Instagram para agradecerle a todos sus fanáticos. Aprovechó el espacio para también hacer unas confesiones sobre su paso por el reality.

“Todavía estoy en shock porque fue muy difícil” , reveló Alicia. Señaló que ella no pensó acceder a participar en La casa de los famosos, y que desde que terminó el programa no ha parado de llorar “por cualquier tontería”.

“No todo es paz y amor, también he visto muchas cosas que me han decepcionado de algunas personas, cosas que de verdad me han decepcionado muchísimo”, confesó. “Pero, también encontré nuevos amigos, encontré gente muy linda como es el caso de Manelyk, como es el caso de Anahí, como es el caso de Stephy, el caso de mi parcerito Daniel, Aravena por supuesto”.

Agregó que ella no ha salido del reality con rencores, pues es una persona que tiene al perdón como una “bandera” en la vida. Hizo énfasis en que quiere “olvidar lo malo” y “recordar lo bueno”.