Korina Rivadeneira reacciona tras anulación de su matrimonio con Mario Hart: “Más unidos que nunca”

El último miércoles 17 de noviembre se dio a conocer que el matrimonio entre Korina Rivadeneira y Mario Hart —el cual se realizó en 2017 en medio de una gran polémica, ya que la modelo venezolana tenía que regresar a su país— fue anulado por el juzgado de Huaral. El conductor de Amor y fuego Rodrigo González fue el encargado de compartir el documento a través de sus historias de Instagram.

Ante esto, Korina Rivadeneira no dudó en dejar un mensaje en sus redes sociales. La integrante de Esto es guerra bromeó con la situación y llamó “exesposito” a Mario Hart en divertidos videos que colgó en Instagram. Asimismo, la influencer también dejó un fuerte mensaje donde reafirmó el profundo amor y compromiso con el padre de su hija.

“Más unidos que nunca en la vida, cara**” , escribió Korina. El post estuvo acompañado de una foto donde aparece la pareja dándose un tierno beso.

Korina Rivadeneira reacciona tras anulación de su matrimonio con Mario Hart. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

¿Por qué anularon el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Magaly Medina tuvo el documento de la anulación y dijo que el matrimonio quedó sin efecto porque Korina Rivadeneira y Mario Hart no presentaron los documentos necesarios para hacer legal el compromiso.

“No se presentaron los requisitos para un matrimonio. Ella no tenía partida de nacimiento, se comprobó que ambos tenían domicilio en Lima y no en Huaral. Además, contrajeron matrimonio con la finalidad de evitar la expulsión de Korina del territorio nacional. Ambos demandados pueden volver a contraer matrimonio si es que cumplen los requisitos”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme.

Mario Hart asegura que jamás engañaría a Korina Rivadeneira

Mario Hart dejó en claro que no sería capaz de traicionar a Korina Rivadeneira con otra persona.

“Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos (escena de ficción en La academia). De verdad, me puso tenso y nervioso. Yo decía: ‘Qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa’”, dijo para América espectáculos