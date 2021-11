Janick Maceta defiende su rol en Yo soy: “Nadie se fijaba en que soy ingeniera de sonido”

Janick Maceta es uno de los nuevos jales de Yo soy, grandes batallas internacionales donde será parte del jurado junto a Katia Palma, Jorge Henderson y Mauri Stern. Esta noticia sorprendió a muchos, quienes criticaron esta nueva faceta de la ex reina de belleza, de ese modo, la modelo aseguró que está preparada para asumir este nuevo reto.

La ex miss Perú comentó sobre su carrera de ingeniería de sonido y contó que tiene una disquera, por lo que desea poder desempeñarse también en otros ámbitos muy aparte de las pasarelas.

“ Nadie se fijaba que soy ingeniera de sonido, que tengo una disquera, que trabajo con artistas, que tengo una ONG (...) Creo que las personas que están en el medio no ven más allá de una cara bonita, la ropa o la apariencia”, sostuvo en una entrevista para el diario Trome.

“Me pareció muy interesante el hecho de que piensen en mí, apuestan no solamente por el hecho de que he sido Miss Perú sino que ellos ven mi carrera (...) toma muchas horas el producir un disco, dormía tres horas cada día, trabajaba constantemente”, resaltó.

Janick Maceta Foto: Janick Maceta/Instagram.

Janick Maceta se defiende de críticas por ser jurado en Yo soy

Latina presentó en una conferencia de prensa todos los detalles sobre Yo soy: grandes batallas internacional 2021. Una de las figuras que estuvo dando de qué hablar fue la modelo Janick Maceta, ex miss Perú, quien apareció como el nuevo jurado del concurso de imitación. La ex reina de belleza respondió a las críticas que ha recibido por esta nueva etapa en su carrera televisiva.

“Es un reto para mí, pero lo asumo con responsabilidad (...) Esta es una industria dominada por los hombres, pero romper estereotipos es mi misión. Al ver a una mujer joven como yo, muchas personas se sorprenden, pero muchas de las niñas también aspiran a enfocarse en la música”, expresó.

Janick Maceta: Al mostrar nuestras cualidades y carreras rompemos estigmas

La ex miss Perú Janick Maceta habló sobre la estigmatización que tienen las personas sobre ella, tras enterarse que será jurado en la nueva temporada de Yo soy.

“El hecho de que nosotras podamos mostrarnos tal como somos, las cualidades, las carreras que tenemos… Y entonces no solo rompes un estigma sino que también motivas a más niñas a seguir carreras que estén relacionadas a la ciencia, a la política, carreras que nosotros las vemos para hombres, pero también pueden ser para mujeres”, sostuvo para Trome.