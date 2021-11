Gianella Neyra feliz de trabajar con Cristian Rivero: “Sabía que iba a estar muy protegida”

La actriz Gianella Neyra se mostró agradecida por su experiencia como conductora en La voz kids, que tuvo como ganador al pequeño Gianfranco Bustios. En una entrevista con La República, la artista contó cómo se sintió al trabajar con niños talentosos y al lado de Cristian Rivero, con quien tiene una historia de amor.

-¿Qué opinas de la victoria de Gianfranco Bustios en La voz kids?

Es hermoso. Estamos muy muy felices por él, tiene una voz maravillosa y una capacidad de interpretar que ha conquistado, sin duda. Para mí, todos los niños son ganadores, eran increíbles de verdad. Estoy muy feliz por todos, porque llegaron hasta la final, y en especial por Gianfranco y su familia.

-¿Cómo tomaste la propuesta de regresar a la TV como conductora?

Acepté la propuesta porque me encanta el formato, me parece que es positivo, impulsa a que la gente crea en sus sueños, en sus talentos y que tenga una plataforma para mostrarse, ya que en este país a veces es muy difícil.

-¿Qué tanto influyó tu relación con Cristian Rivero para que aceptes el nuevo desafío?

Creo que más que la relación con él, influyó mi admiración por él como conductor. Es un capo en lo que hace, entonces, sabía que iba a estar muy protegida y tranquila.

-Rivero es uno de los mejores animadores de la TV, ¿tuviste miedo de no estar a la altura?

La verdad, no. Lo conozco y sé que es muy generoso, y en su trabajo, más. Y este formato está tan bien pensado, que te pide cumplir roles muy distintos. Creo que cada uno hacía su parte. Nosotros, desde lo que nos correspondía en conducción, y los entrenadores, desde todo su conocimiento, y todos siempre conteniendo a los chicos que era lo más importante.

-¿Crees que tu rol de madre te ha ayudado a conectar con los pequeños y con el público?

Sí, claro. Ves a los niños y no puedes dejar de pensar en los tuyos, en maravillarte en su crecimiento, en sus respuestas. En su inocencia. Igual que con tus hijos en casa.

-¿Qué sentías cuando los entrenadores no volteaban por una voz que a ti te había gustado?

Me daba mucha tristeza, mucha pena, pero a la vez orgullo de ver a los niños defendiendo con tanto talento ese sueño, esas ganas, ese amor por cantar. Para llegar a donde llegaron pasaron tantos filtros que no podía más que sorprenderme todos los días viéndolos.

-Te hemos visto quebrarte al ver a niños llorar, ¿es porque eres muy sentimental o en esos momentos pensaste que podrían ser tus hijos?

Soy muy emotiva, soy madre, creo que todo influye. Y también el orgullo, y no me canso de repetirlo, por todo ese talento y porque tengan la posibilidad y un espacio como La voz para mostrarse. Todo eso me emocionaba demasiado.

-¿Qué enseñanzas te ha dejado tu paso por La voz kids?

Defender tus sueños, amar lo que haces, tener pasión, disciplina, no importa la edad.

Gianella Neyra en La Voz Kids

-¿Crees que has expuesto tu relación con Rivero en el programa o solo han mostrado un poco de su química?

No, creo que nos hemos divertido, que hemos trabajado felices en algo que nos llenaba de orgullo a ambos y, por sobre todo, hemos acompañado con todo el corazón a tantos niños maravillosos que pasaron día a día por La voz kids.

-¿Te gustaría aumentar la familia en algún momento, tal vez tener una mujercita?

No sabemos. Estamos felices donde estamos y cómo estamos y en eso nos enfocamos hoy.

-¿Te gustaría estar en un proyecto como conductora, pero sin compañía?

Más que si haya compañía o no, lo que me engancha o enamora son los proyectos. Así, que vengan proyectos que me reten, me diviertan y en los que crea... eso es lo que quiero.