Erick Elera sobre los juegos de Esto es guerra: “Desde mi casa, parecen fáciles”

Erick Elera fue el conductor de Esto es guerra al ausentarse Gian Piero Díaz, el último miércoles 17 de noviembre, donde no dudó en participar en los juegos. Sin embargo, no pensó que la dinámica fuera tan rápida, ya que no tuvo tiempo ni para pensar las respuestas. Tras finalizar el reto, el cantante aseguró que desde su casa veía más fáciles las competencias.

El juego constaba en darle la espalda a la palabra correcta y con tiempo limitado cada uno de los concursantes le darían pistas para que el presentador adivinara de lo que se trataba. Pero no todo salió como él quería. Al ver que sufría para responder, Johanna San Miguel empezó a reír. “Ja, ja, ja, ja, ¿cuántas hizo?”, preguntó.

“Oe... desde mi casa parecía fácil”, expresó Elera tras escuchar a su compañera del programa.

Gian Piero se ausentó de Esto es guerra

Gian Piero Díaz no se presentó en el set de televisión y en su lugar apareció Erick Elera quien condujo el reality al lado de Johanna San Miguel. La ausencia del actor llega luego de que Rodrigo González asegurara que dejaría América para cambiar de canal.

Rodrigo González revela que Gian Piero Diaz no va más en EEG

Durante su programa Amor y fuego, el presentador de espectáculos aseguró que Gian Piero Diaz no va más en la nueva temporada de Esto es guerra, la cual se estrenará en 2022. Tras ello, indicó que el popular “Gianpipi” dejaría a su compañera Johanna San Miguel porque estaría evaluando trabajar en un nuevo proyecto en otro canal de televisión.