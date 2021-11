Cassandra destaca el apoyo de Deyvis Orosco en el cuidado de su bebé: “Eres un hombre increíble”

¡Más felices que nunca! Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se convirtieron en padres el pasado 17 de noviembre. Desde ese momento, la pareja no ha dejado de expresar la felicidad que sienten en esta nueva etapa de su vida y han compartido algunas imágenes donde han presentado a su pequeño Milan.

De ese modo, la hija de Jessica Newton también resaltó cómo están afrontando esta labor de padres junto al popular ‘Bomboncito’, pues aseguró que ambos se están repartiendo las tareas del cuidado del bebé.

“#EstrabajodeDos. Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, escribió Cassandra en una publicación de Instagram.

“Hoy Deyvis Orosco me miró y me dijo “Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido.” No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo” , agregó la empresaria.

Publicación de Cassandra Sánchez de Lamadrid Foto: Instagram

Deyvis Orosco presentó a su hijo Milan en televisión

Deyvis Orosco acaba de iniciar una nueva etapa de su vida como padre primerizo y se enlazó con el programa América este último jueves para hablar sobre el nacimiento del pequeño y de su pareja Cassandra Sánchez.

“Después de la primera madrugada, quiero agradecer a todos por los lindos mensajes. De verdad, ¡qué increíble! Una experiencia que no puedo explicar, tenerlo entre los brazos, una espera larga. Es algo muy bonito”, dijo.

Jessica Newton celebra el nacimiento del hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

Jessica Newton no pudo evitar pronunciarse en redes sociales en torno al nacimiento de su esperado nieto, quien llegó al mundo el último 17 de noviembre alrededor de las 5.00 a. m.

“Para todos ustedes serán los padres, pero para Milan ustedes serán su mundo”, escribió la directora del Miss Perú junto a una fotografía que retrata una comunicación que tuvo con su hija y nuero mientras se encontraba en trabajo de parto.