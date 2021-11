Angie Arizaga asegura que hasta Jota Benz le preguntó por su presunto embarazo

En las últimas semanas, un fuerte rumor ha recorrido los pasillos de América Televisión acerca del supuesto embarazo de Angie Arizaga. Fueron distintos personajes que trabajan en dicha casa televisora los que acrecentaron esta versión y aseguraron que la chica reality anunciaría en cualquier momento que espera un hijo fruto de su relación con Jota Benz.

Sin embargo, la chica reality ha desmentido en todos los idiomas esta posibilidad, asegurando que sí desea ser madre pero ahora no es el momento. Recientemente, la integrante de Esto es guerra reveló que, debido a esta situación, su pareja también dudó de su palabra, y afirmó estar sintiéndose presionada por parte de su entorno más cercano.

“Todo el mundo sueña con eso… Mi mamá sueña con eso. (Me están presionando) bastante; ya tengo un mes con que ‘estoy embarazada’. Si estuviera embarazada no estaría usando faja. Es algo que me gustaría, pero no es el momento. Me han visto gordita (risas)”, indicó para América espectáculos.

Jota Benz dudó y le preguntó a Angie Arizaga si estaba embarazada

Debido a las diversas versiones, Jota Benz se sumó a las mismas y hasta se animó a preguntarle a Angie Arizaga sobre ello. La chica reality tuvo que negarle su embarazo.

“Jota también me dice: ‘¿Amor, estás embarazada?’; y yo: ‘No, no estoy embarazada’”, añadió entre risas.

Angie Arizaga desmiente el video donde Jota Benz supuestamente tiene una prueba de embarazo

Hace unos días atrás, Samuel Suárez publicó un video en su cuenta de Instagram, Instarándula, protagonizado por Angie Arizaga y Jota Benz. En este corto clip, el reportero de espectáculos señaló que el chico reality tenía una prueba de embarazo en sus manos, pero su pareja lo desmintió.

“Sacaron la caja y todo, pero ya aclararon que no era una prueba de embarazo”, expresó.