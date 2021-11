Andrea San Martín: Mamá de Juan Victor Sánchez envía mensaje a la madre de la conductora

Las disputas no tienen cuándo acabar. Los problemas entre Andrea San Martín y Juan Victor Sánchez volvieron a hacerse públicos luego de que el extripulante de cabina revelara que no pudo ver a su hija, quien vive con la conductora de La banda del Chino, porque ella misma se lo negó basándose en el proceso judicial que atraviesan ambos padres de la menor.

Madre de Juan Victor Sanchez acusa a Andrea San Martín y su mamá de difamar a su hijo. Foto: Instagram/Andrea San Martín

En ese sentido, la señora aprovechó su cuenta de Instagram para enviarle un rotundo mensaje a la madre de Andrea San Martín con la finalidad de defender a capa y espada a su hijo, quien atraviesa temas legales con su ex pareja: “Hey Dora, sñi señora, usted que me bloqueó (ni idea por qué lo hizo) a quien mi hijo siempre la respetó y le escuchó sus lamentos, penas y súplicas porque su hija no le permitía ver a sus nietas, usted que delante mío le dijo que por su tranquilidad mental no se dirigía a ella. Sí señora. Delante mío y de mi hijo. Ese a quien usted tilda de cobarde y otros adjetivos más; sin embargo, le pasaba el celular a la bebe para que usted haga videollamada porque su mamá en casi un mes solo se comunicó tres veces”.

Pero eso no fue todo, sino que también le envió un sentido mensaje a la ex integrante de Bienvenida la tarde, en donde aclaraba que fue Andrea quien empezó a incumplir la conciliación con respecto a los horarios de convivencia que habían acordado entre los padres y “armó un circo y convocó a los medios” con la finalidad de ponerlos a su favor.

Por último, sentenció: “Ahora entiendo de donde su hija sacó los genes de indolencia, manipulación, victimización (...) Hoy la emplazo a que me escriba por interno y se desahogue de todo lo que nunca pudo decirle a su hija. Yo la voy a escuchar y le puedo aconsejar porque la manera en la que usted está actuando solo demuestra que no hizo un buen trabajo como mamá con ella y quiere resarcirse con las nietas”.

Andrea San Martín elogia a Sebastián Lizarzaburu

La empresaria Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu visitaron el set de Mi mamá cocina mejor que la tuya para demostrar los dotes culinarios del fisicoculturista.

Durante el programa, confesó: “Sebastián ha crecido mucho como hombre, pero mantiene su esencia infantil, que a mí me gusta, porque es buena para los niños”. Aclarando así la buena relación que mantiene la pareja actualmente.

Andrea San Martín contó que su hija compró 50 dólares en trago por error

La modelo Andrea San Martín viajó a Estados Unidos con su pareja Sebastián Lizarzaburu y la hija que tienen ambos. A través de sus redes sociales, la conductora no ha dejado de compartir cómo es su experiencia fuera del país con su familia.

Fue así que confesó que visitaron un restaurante en el que se pedía la carta desde un aplicativo del celular y su hija, quien estuvo a cargo de ordenar, hizo que le traigan varios tragos a la mesa sin que ellos supieran el por qué de lo acontecido. Sin embargo, todo quedó como una anécdota y pudieron aclarar que ellos no querían nada más que comida concientemente.