Yahaira Plasencia descarta mala relación con Daniela Darcourt: “Lo hizo la prensa”

Durante mucho tiempo, las salseras Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt fueron señaladas de tener una mala relación amical y profesional. Sin embargo, no fue hasta este miércoles 17 de noviembre que la ‘Reina del Totó’ se pronunció al respecto, mientras hablaba de su primera presentación en El artista del año, y negó rotundamente que tenga una enemistad con la coach de La voz kids.

“Nunca ha habido un tema con Daniela, ese tema lo hizo la prensa. Incluso hace poquito me mandó un paquete por su concierto. Lo hizo muy bien, es talentosísima”, indicó en una amplia charla con las conductoras de América hoy.

Yahaira Plasencia no descarta trabajar al lado de Daniela Darcourt

Luego de aclarar su relación con Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia fue consultada sobre si trabajaría junto con la salsera. La exintegrante de Son Tentación no descartó esta posibilidad.

“ Tal vez unirme a ella sería beneficioso con ella, no solo con ella, sino también con todas las salseras peruana (…) Yo no me creo la mejor cantante, cada uno tiene lo suyo y vende lo suyo ”, expresó.

Yahaira Plasencia apoya a Daniela Darcourt y promociona sus conciertos

El pasado 12 y 13 de octubre, Daniela Darcourt llevó a cabo dos presentaciones luego de más de año y medio de ausencia debido a la pandemia. Por ello, la salsera invitó a Yahaira Plasencia a su show y esta agradeció el gesto pidiéndole a sus seguidores acudir al Parque de la Exposición para bailar al ritmo de la intérprete de “Señor mentira”.

“Les quiero contar que Daniela Darcourt me acaba de mandar este lindo presente porque hoy día (viernes 12 de octubre) y mañana tiene su concierto. Va a estar increíble, es un nuevo show. Desearle todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias, Daniela, y a todo tu equipo de trabajo. Un beso y todos los éxitos en estos dos conciertos”, señaló a través de Instagram.