Nacho Fresneda: “Hay muchas barreras que derribar”

¿Cómo así llega a la versión cinematográfica de Un mundo para Julius?

Trabajar en esta profesión, tener trabajo, poder sacar una gira adelante sin dedicarte a otras cosas es tremendamente complicado. Por eso digo, solo con trabajar, con que se acuerden de ti y suene el teléfono, yo ya me siento muy afortunado. Gracias a la suerte, al trabajo, a muchas cosas, he podido hacer mucho cine, televisión y teatro con gente muy talentosa. He aprendido mucho, cada vez me lo paso mejor y yo creo que tener esa antena abierta hizo que llegase a mí este proyecto y cruzara el charco para Un mundo para Julius. He trabajado en México, Colombia, ahora en Perú y es algo que me fascina. Me parece que es la magia del idioma, del cine. Creo que hablamos lenguajes muy parecidos, ya no solo la lengua en sí. Tenemos una manera muy no sé... a mí me resulta muy enriquecedor trabajar con ustedes y es una línea que me gustaría que permaneciera siempre abierta. Ha sido de casualidad estar abierto a proyectos que te aportan como artista, como ser humano.

Rossana (Díaz Costa) señaló que las adaptaciones hay que verlas como interpretaciones. ¿Qué es lo que busca en un guion?

Rossana tiene un talento descomunal para hacer cine y para hablar de cine. Yo he aprendido mucho con ella, además, desde su exposición tan calmada, haciendo que el equipo esté entregado al proyecto, ha sido una suerte trabajar con alguien de su sensibilidad. Nosotros los actores somos una cadena más, somos un color más en la paleta para que la historia se cuente. Yo, en este caso, busco que me emocione, que no lo haya hecho antes, que me resulte complicado, difícil, un reto. Y en ese guion, cuando leí la novela, me volví loco. La había leído en la secundaria, pero el releerla fue muy bonito. Te pone en un lugar que te hace preguntarte muchas cosas y mi personaje, siendo tan homófobo, tan clasista, creo que aportó ese color en esa historia tan vigente en el momento que se escribió y desgraciadamente hoy mismo.

Fresneda da vida al padrastro de Julius. Foto: difusión

Pareciera que no se escribió hace cincuenta años.

Creo que hay muchas barreras que derribar. Evidentemente, hay mucho trabajo que hacer y creo que nosotros, desde nuestra humilde posición de contadores de historias, pues por lo menos podemos lanzar preguntas y poner espejos. No creo que arreglemos nada, una canción, un cuadro, una película no cambiará el mundo, pero ayuda a que nos hagamos preguntas y creo que eso también es muy positivo y hace que valga la pena nuestro trabajo.

¿Cuánto cree usted que el encierro golpeó a la industria?