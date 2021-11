Tongo sale de estado crítico y le dan de alta en el hospital: “Soy un guerrero de la vida”

Abelardo Gutiérrez, más conocido en el mundo del espectáculo como Tongo, ya puede respirar tranquilo. El cantante de 64 años fue dado de alta del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos tras las complicaciones que presentó al sufrir quemaduras en sus pies por una mala praxis de una enfermera del centro de salud donde se realizaba sus diálisis.

En una reciente entrevista a un medio local, el intérprete expresó su contento por haber abandonado la unidad médica y estar fuera de peligro.

“Estoy en un siete por ciento, con grandes posibilidades de mejoría. Soy un guerrero de la vida, desde niño lo he sido y tengo mucha fe en tener vida mucho tiempo para compartir con los míos y mi público”, manifestó Tongo a El Popular.

El cantante confesó al diario que por momentos lo embargaba el miedo de no sobrevivir. “Siento que he vuelto a nacer. Cuando me llevaron al hospital lloraba porque veía la muerte, no la contaba más”, sostuvo.

El artista también hizo público su agradecimiento a su familia y al cuerpo médico que lo atendió. “Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad, a mi familia que estuvo todo el tiempo a mi lado, a los médicos y enfermeras, sin ellos estuviera muerto”, indicó emocionado el interprete.

Tongo protesta contra el Ministerio de Cultura

Abelardo Gutiérrez no solo aprovechó la entrevista para expresar su contento tras su recuperación, también alzó su voz de protesta por el abandono en el que asegura se encuentran sus colegas artistas.

“Para el Ministerio de Cultura prácticamente no existimos, igual papel cumple la APDAYC. Por eso morimos en medio de la indiferencia de nuestras autoridades”, aseveró tajantemente.

El cantante hizo hincapié en la indiferencia que ha percibido de las autoridades correspondientes durante la pandemia. “La hemos pasado de lo peor casi dos años y eso a pocos les importa. ¿Cuándo cambiará esto?”, se preguntó indignado.

Tongo espera retomar proyectos musicales

A pesar de no estar recuperado al 100%, el intérprete de “La pituca” demostró sus grandes deseos de volver a pisar un escenario y compartir con su público. Es por ello que espera recuperarse rápidamente y retomar con sus proyectos musicales.

“Antes de esto, tenía planes de viajar a Europa en enero del 2022″, sostuvo. “Quiero retomar eso. Además, lanzar mis nuevos temas y, por supuesto, realizar shows presenciales. Extraño el contacto con la gente”, finalizó el cantante.