Tommy Portugal sobre su hija Mafer: “Trata de ganarse un nombre por ella misma”

Es todo un papá chocho. El cumbiambero Tommy Portugal conversó con el diario El popular acerca de su hija Mafer Portugal, quien está buscando abrirse camino en el mundo musical; pero en vez de valerse del nombre de su padre, prefiere hacerse un nombre propio por su propia cuenta.

“En realidad ha ido a castings, todavía no ha tenido la oportunidad de poder quedar, pero ella la sigue luchando porque tiene bastante talento y estoy seguro que le va a ir bien”, aseguró Tommy sobre su primogénita.

“A mí mis padres siempre me apoyaron, y yo quiero ser así, también la voy a apoyar. Igual ella trata de ganarse un nombre por ella misma, no quiere ser algo por mí, aunque ya le he dicho que es difícil, la van a estar conectando con lo mío, aunque no es que ella lo busque. Uno en la música siempre tiene que estar luchándola, así tengas trayectoria, años en la música, siempre hay que lucharla”, agregó.

Además, Tommy Portugal habló de la relación que tiene su hija con el cantante de la orquesta Salserín, Emilio Manau. En ese sentido, aseveró: “Mi hija es joven, así que normal todo. El chico se nota que es buena persona, canta chévere. Además, yo escuchaba Salserín de chibolo, así que todo bien”. Asimismo, aclaró que solo lo ha visto una vez, pero no lo conoce personalmente. Lo único que sabe hasta el momento es que está de gira por Colombia. De esa forma, aseguró que para nada es una persona celosa y, por el contrario, es muy relajado porque es “papá joven”.

Por último, comentó que hace poco fue el cumpleaños de Mafer Portugal, pero que no pudo pasarla con ella porque estaba de gira. Eso no impidió que se comunique con ella, porque suelen hacerlo todo el tiempo.

Tommy Portugal apoyaría a Estrella Torres en El artista del año

El cantante peruano Tommy Portugal confesó que si Estrella Torres necesita su apoyo como refuerzo en El artista del año, él no tendría ningún problema en apoyarlo. Además, la llenó de elogios al ser consultado por su ingreso al reality show.

Por otro lado, Portugal afirmó que toma las declaraciones de Tony Rosado en son de broma porque así se dieron dentro del contexto en el que estaban, ya que la reunión en la que se encontraban era íntima y nunca debió filtrarse ninguna imagen.

Tommy Portugal enfurecido con exministro del Interior por fiesta

Tommy Portugal fue uno de los artistas que mostró su indignación con el e ministro del Interior, Luis Barrenzuela, por realizar una fiesta clandestina en su casa por el Día de la Canción Criolla.

El motivo se centró en que Barrenzuela prohibió todo tipo de actividad el pasado 31 de octubre con la finalidad de evitar la propagación de más casos de COVID-19.