Tommy Portugal sobre Estrella Torres en El artista del año: “Yo siempre la voy a apoyar”

El cantante Tommy Portugal confesó en una entrevista cómo se lleva con la solista Estrella Torres, con quien hasta hace unos meses mantuvo un romance de casi ocho años. Desmintiendo rumores, confesó que aún tiene comunicación con la artista y está dispuesto a darle su mano cuando lo necesite en el reality al que ingresó, El artista del año.

De acuerdo a sus propias declaraciones, el intérprete afirmó que Estrella es una mujer con muchas cualidades y no solo aplaudió su participación en el programa de Gisela Valcárcel, sino también se refirió a las declaraciones que hizo su compañero Tony Rosado sobre el supuesto retorno de la expareja.

Portugal aseveró que Torres es “talentosísima, canta, baila, actúa y, además, es responsable, le mete harto punche a lo que hace, porque ama lo que hace”, durante una entrevista con el diario El popular.

PUEDES VER: Estrella Torres revela que Tommy Portugal será su refuerzo en El artista del año

En ese sentido, también confirmó su total respaldo a Estrella en El artista del año: “Yo siempre la voy a apoyar, hemos quedado como amigos y si a mí me dicen, yo normal, no tengo problemas”. Asimismo, explicó que no conoce personalmente al enamorado de su expareja, pero les desea lo mejor.

Además, contó que toma a la ligera las declaraciones de Tony Rosado, quien afirmó que Tommy sería “tonto” si no regresa con Estrella: “Tony es nuestro amigo y él tiene un sentido del humor un poquito peculiar, pero en realidad era una reunión por el santo de un amigo, estábamos reunidos varios cantantes, y una pena, ¿no? Porque en realidad hemos estado bromeando entre nosotros, cosas que no debieron haber salido, pero nunca falta el que graba y cuelga todo con esa intención”.

Estrella Torres revela que llamará a Tommy Portugal para que la apoye en El artista del año

Luego de su presentación sorpresa en El artista del año, Estrella Torres conversó con las cámaras de América Espectáculos para contar lo feliz que está en el reality y su relación actual con Tommy Portugal.

“Viene de refuerzo, ya hemos conversado. Llevamos una bonita amistad, es una persona muy profesional en lo que hace, muy respetuoso. Yo siempre le voy a desear lo mejor”, indicó la cantante.

Estrella Torres habla con Gisela Valcárcel sobre su actual relación sentimental

La conductora Gisela Valcárcel presentó a la intérprete como una de sus participantes en el reality El artista del año y no dudó en bromear sobre su relación con su expareja Tommy Portugal; sin embargo, la cantante le aclaró que en la actualidad ella mantiene un vínculo con Kevin Salas, un joven que no está relacionado con la televisión.