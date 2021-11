Susana Giménez entrevistaría a Wanda Nara luego de que retomara su relación con Mauro Icardi

Hace un mes, los esposos Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron la atención de los focos de diversos medios internacionales luego de una supuesta infidelidad del deportista con Eugenia ‘China’ Suárez. Sin embargo, dejaron atrás las especulaciones y empezaron a lucir nuevamente muy enamorados en sus redes sociales.

El futbolista Mauro Icardi ha invadido sus redes sociales de fotografías al lado de su esposa y de sus dos hijas. En su último post en Instagram se vio a la pareja estacionada en un vehículo delante de la Torre Eiffel. “Daría mi vida por vos”, fue la descripción.

Luego de una corta ruptura, Wanda Nara y Mauro Icardi se lucen muy unidos en sus redes sociales. Foto: Instagram / @mauroicardi

Por otro lado, según contó el programa argentino Los ángeles de la mañana, Wanda Nara prepararía una entrevista especial con Giménez. Ellas recorrerían París durante tres días, donde irían al estadio del equipo de Mauro y visitarían lugares emblemáticos como Disneyland.

Wanda Nara lanzó un polémico post en sus redes sociales

La empresaria Wanda Nara publicó una descripción en su historia de Instagram, la cual confirmaría su separación con el futbolista Mauro Icardi.

“Otra familia más que te cargaste”, escribió en dicha plataforma. Días después, diversos medios argentinos especularon que el mensaje iba dirigido a la ‘China’ Suárez, con quien Icardi le fue infiel.

Wanda Nara anuncia reconciliación con Mauro Icardi

El lunes 25 de octubre, Wanda Nara decidió retomar su relación con Mauro Icardi a través de una extensa publicación en sus redes sociales.

“Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, manifestó en su Instagram.