Somontano presenta San fiesta, el disco de los procesos y las perspectivas

El primer disco de Somontano está inspirado en cómo las personas lidiamos con cosas que nos pasan: aprendemos, sufrimos y olvidamos a través de procesos. Al fin y al cabo de esto se trata la vida y cada etapa que nos toca vivir.

Estos relatos y experiencias son tratados en San fiesta, que nos da a conocer la totalidad de su nuevo concepto musical y artístico, el cual inició meses atrás con sus singles promocionales “Tampoco los euros” y “Los niños”.

Producido por el músico peruano y apoyado por los trabajos de Antinori (Nicolás Duarte, Milena Wharton, Bastti y otros) en la mezcla y la masterización, San fiesta es un disco que habla de la inmadurez, los desamores, la idealización y la satisfacción de ser.

El primer disco de Somontano está inspirado en cómo las personas lidiamos con cosas que nos pasan. Foto: difusión

La obra se muestra desde su concepción como un desglose del proceso de una persona que, al inicio de un acontecimiento, se enfrenta a su contexto viendo solo lo negativo y acomodándose en su propia tristeza. Aunque, conforme avanza, esta misma persona se enfrenta a las situaciones desde otra perspectiva y reflexiona acerca de lo que ha vivido.

Disponible desde el 11 de noviembre en todas las plataformas digitales, este conjunto de 11 temas —entre los cuales se incluye la participación de destacados músicos y productores como Ademilxhora, Lunar Pats, Sebastian Torres Victorero, Lorena Blume, Dánar, Dafne Castañeda, Sayuri Espinoza y Santiago Álvarez (Colombia), así como la grabación de pianos en los estudios Warner Chappel de Bogotá— marca un precedente en las producciones de Somontano.

“Este disco es el trabajo más redondo que he hecho hasta ahora porque todo ha sido pensadísimo, pero también hubieron un montón de coincidencias que aportaron a la creación, producción y ejecución del mismo. Creo que demuestra el tipo de música que me gusta y que he intentado hacer, recién estoy comenzando a lograrlo”, mencionó en un comunicado.

La parte audiovisual de toda esta entrega llega con el estreno de un cortometraje dirigido por Franco Finocchiaro. Además, es protagonizado por Somontano, la reconocida influencer Salandela y el apoyo de la productora Vichos. Además de esta pieza, llega al streaming y al canal de Youtube del artista, la sesión en vivo del tema “qué hay de ti”, una canción con alta influencia de la salsa, en dónde involucra cerca de 20 músicos invitados para su interpretación.

¿Quién es Somontano?

Somontano es el proyecto musical con el que se hace llamar Diego Chavez Vizcardo. Bajo el significado de “Al pie de la montaña”, este joven músico debutó en el 2018 con su primer EP “Niebla sucia” y en 2020 estrenó su segundo EP “Unojoalfuturo”.

Para el 2021 presentó los singles “Tampoco los euros” y “Los niños”, los cuales serán parte de su próximo disco. Su primer lanzamiento lo puso no solo en la mira de la prensa nacional, sino que también llamó la atención de medios internacionales, como el reconocido magazine musical argentino Indie Hoy. Su trabajo refleja versatilidad en el género pop deslizándose con facilidad con sus letras sinceras entre las melodías lentas y bailables.