Rodrigo González asegura que Magaly Medina impidió que lo contraten en ATV

En los últimos días, Giuliana Rengifo visitó Amor y fuego para revelar que hace unos años atrás había mantenido una relación con Alfredo Zambrano, actual pareja de Magaly Medina. La cumbiambera recién dio a conocer este hecho, pues se enteró que dentro de la prensa de espectáculos ya se conocía el secreto, por lo que decidió contar la verdad luego de aproximadamente seis años.

Este martes, Rodrigo González tocó el tema junto a Gigi Mitre y aseguró que la artista calló porque no quiso ganarse problemas con la conductora de Magaly TV, la firme. ‘Peluchín’ aprovechó para criticar duramente a su examiga y de paso reveló que ella se encargó de impedir que lo contraten en ATV cuando ya tenía un arreglo con dicho canal.

Las fuertes declaraciones de Rodrigo González contra Magaly Medina

“Sí, a mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’”, inició.

“Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, añadió.

Rodrigo González asegura que su entorno más cercano está alejado de la farándula

Ya para terminar la secuencia, Rodrigo González aseguró que con el tiempo entendió cómo era la vida dentro de la televisión. Por ello, el conductor expresó que su entorno más cercano está lejos de la farándula nacional, a excepción de Gigi Mitre.

“Cuando yo le escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me especificó que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, finalizó.