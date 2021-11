Princesas 2: Tatiana Calmell revela que se encuentra en grabaciones de la segunda temporada

La actriz Tatiana Calmell, quien da vida a Danielle, la Cenicienta moderna de la telenovela Princesas, reveló que se encuentra en las grabaciones de la segunda temporada. A través de sus redes sociales, mostró su guion y parte de la vestimenta característica del personaje que protagoniza en la novela.

Tatiana Calmell realiza uno de los papeles principales de la producción, al igual que la actriz Flavia Laos (Bella), Fiorella Pennano (Blancanieves) y Priscila Espinoza (Rapunzel). La joven interpreta a una humilde chica que era maltratada por su madrastra (Patricia Portocarrero) y sus hermanastras.

A través de sus redes sociales, la también modelo se mostró sonriente mientras abrazaba los guiones de la telenovela. “¡¡Oficialmente volvimos!! Qué gran primer día, ¿están listos para #Brujas? @princesasperutv”, escribió en su reciente post.

La actriz Tatiana Calmell se mostró feliz con el regreso de la telenovela Princesas. Foto: Captura / Instagram

Calmell no solo dio la noticia en su perfil de Instagram, sino que subió diversas historias en las que se mostraba en camerinos maquillándose y al lado de la actriz Andrea Luna, quien es su hermanastra en la ficción.

Ante la reciente publicación de Tatiana, sus seguidores no dudaron en reaccionar y felicitarla. “Impresionante Tati”, “Sí, por fin, ya quiero verlo, va a estar increíble”, “A seguir rompiéndola”, “¡Qué bella”, “Siempre con una energía tan bonita”, fueron algunos de los comentarios.

Flavia Laos y Stefano Salvini contaron como es su química en Princesas

Los actores de la telenovela Princesas, de América TV, Flavia Laos y Stefano Salvini dieron detalles sobre sus personajes y contaron que las escenas románticas las hacen como profesionales. “Los personajes se han conectado bien. Es importante que la gente lo entienda, y podamos culturizar un poco más, que las parejas de ficción son para la televisión. Yo estoy con Alessa (Esparza), y Flavia con el ‘Pato’. Esto es una grabación [...]. Hay escenas de besos y todo lo debemos hacer con el mismo profesionalismo”, enfatizo Stefano.

Por su lado, Flavia contó: “Patricio me conoció (como actriz). Es más, conoce a Stefano, porque se lo he presentado, y le cae súper bien. Por ese lado, no hay problema”.

Productor de Princesas: “Estoy muy contento con la reacción del público”

El productor de la telenovela Princesas, Miguel Zuloaga, se mostró feliz por el éxito de su proyecto en medio de la pandemia.

“Estoy muy contento con la reacción del público, siento que poco a poco el televidente se ha ido enganchado con cada una de las historias, y eso es uno de los principales buenos ingredientes que tiene Princesas. El cómo se han planteado las historias, tanto argumentalmente (guion) como visualmente, además de un elenco estrictamente elegido, una musicalización; yo le digo ‘mágicamente real’, y, por supuesto, un equipo de producción y técnico de primer nivel”, mencionó en un comunicado.