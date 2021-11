Oasis: Noel Gallagher dijo que era “vergonzoso” para la banda ser comparados con The Beatles

La icónica banda de Manchester vuelve a emocionar a sus fanáticos. En esta oportunidad, Noel Gallagher se atrevió a hablar sobre las comparaciones entre Oasis y los Fab Four que se han hecho en todos estos años.

Durante la proyección previa reciente de The Beatles: Get Back, el mayor de los Gallagher dijo lo siguiente: “Cuando Oasis comenzó, éramos tan grandes que nos compararon con The Beatles. En tamaño y musicalmente, era algo vergonzoso”.

¿Qué dijo Noel Gallagher sobre The Beatles?

El guitarrista afirma que las comparaciones entre ambas agrupaciones no le gustan porque, según él, no eran “tan buenos como ellos”. Más adelante, Noel volvió a dejar en claro su admiración y cariño hacia The Beatles:

“Significan todo para mí. Definitivamente, tienen las mejores melodías, sin duda. En mi colección de discos, tienen las mejores canciones con diferencia”.

Desde hace años, Noel Gallagher ha dejado en claro el valor de la música e historia de The Beatles para él.

“Influyeron en todos los demás, que influyeron en todos los que iban y venían. Su influencia es absoluta. No conozco a nadie tocando la guitarra o escribiendo canciones que no citarían a los Beatles como una influencia“, dijo el artista.

La influencia de The Beatles en la música de Oasis

Después de lanzar sus dos primeros álbumes de gran éxito Definitely Maybe (1994) y (What’s The Story) Morning Glory? (1995), el músico aseguró su grupo era “más grande” que The Beatles. Años después, admitió que estaba “drogado” cuando hizo el comentario.

Actualizaciones sobre el documental Oasis Knebworth 1996

Durante la tarde del pasado domingo 14 de noviembre, se publicó el video inédito de Oasis interpretando “Wonderwall” durante sus emblemáticos shows en Knebworth en 1996. Estas tomas pertenecen al disco que se lanzará el próximo viernes 19 de noviembre y al documental Oasis Knebworth 1996, que se estrenó en septiembre de este año.

La película presenta un concierto de archivo nunca antes visto y entrevistas adicionales con la banda y los organizadores del concierto. Esta es una producción de Black Dog Films, con Noel y Liam Gallagher como productores ejecutivos.