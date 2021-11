Magaly aplaude a Daniela por concierto: “No hizo show barato, cambió siete veces de vestuario”

Daniela Darcourt retornó a los escenarios con dos conciertos (12 y 13 de noviembre) tras un largo tiempo de ausencia por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, la salsera presentó un imponente espectáculo, que contó con músicos, bailarines y juegos de luces que deleitaron a todo el público presente y también a la polémica conductora de televisión Magaly Medina.

La presentadora de Magaly TV, la firme se mostró sorprendida y emocionada por el éxito que tuvo el evento de la salsera. “Daniela Darcourt regresó a los escenarios por todo lo alto después de esta para obligatoria por la pandemia. Llenó el Parque de la Exposición, (hubieron) 4.000 asistentes, vendió todas sus entradas en tiempo récord y se presentó con bailarines, eran como 40 personas en escena. Dos días que estuvo lleno total”, mencionó el martes 16 de noviembre.

Daniela Darcourt compartió escenario con N'Klabe. Foto: PRESS MANAGEMENT & BOOKING

A continuación, Magaly Medina llenó de elogios a Daniela Darcourt por el gran trabajo que realizaron ella y su equipo a fin de hacer posible la puesta en escena. “Tuvo pantallas gigantes, un super show que hace mucho tiempo no veíamos, como ella misma dice, en una cantante de salsa. Esta vez, ella se puso a tono con la modernidad y con lo que ahora presentan los grandes artistas. Sin duda alguna no es barato, no es ningún show barato el que hizo ella, cambió siete veces de vestuario”, acotó.

Magaly Medina se disculpa con Daniela Darcourt por no ir a su concierto

Por medio de sus historias en Instagram, Magaly Medina le pidió disculpas a Daniela Darcourt por no ir a su concierto. Asimismo, reiteró que es una gran admiradora de la intérprete de “Señor mentira”.

“Alfredo y yo te admiramos y lamentamos no haberte acompañado en tu reencuentro con tu público que te adora”, mencionó.

¿Cómo fue el concierto de Daniela Darcourt?

El concierto de Daniela Darcourt en el Parque de la Exposición se realizó con más de 540 luces y una gran cantidad de parrillas de sonido, al mismo estilo de artistas de talla internacional. “He roto mi chanchito”, bromeó la salsera sobre su inversión en el evento.