La voz kids: imitadora de Laura Pausini manda mensaje a sus compañeros tras quedar fuera de la final

¡Gran amiga! Fiorella Caballero impresionó a todos con su gran imitación de Laura Pausini en Yo soy. Sin embargo, la joven cantante quiso hacerse de un nombre propio en la escena musical y se presentó en La voz kids, donde deslumbró con sus interpretaciones gala tras gala.

A pesar de su evidente talento y carisma, la pequeña no pudo llegar a la gran final de la competencia. No obstante, se mostró muy agradecida por la oportunidad y no dudó en darle sus mejores deseos a sus compañeros que disputarán el trofeo esta noche .

“No puedo estar mas agradecida por la gran oportunidad que se ha brindado en mi vida. Me encantó mucho ser parte de ‘La Voz Perú’. Conocí a muchos amigos, y gané muchísima experiencia”, expresó en una publicación de Instagram.

“Desde pequeña me he imaginado estar en este increíble programa, aunque sea la audición y ahora llegar a una semifinal fue sorprendente” , agregó.

“Gracias a todos por apoyarme en este gran sueño, en esta gran aventura de una chica soñadora que anhela ser cantante algún día. Muy agradecida con toda la producción de Latina por hacer posible este gran sueño. A los entrenadores... También desearle mucha suerte a los finalistas que yo sé que la van a romper el día de hoy”, concluyó.

Publicación de Fiorella Caballero Foto: Instagram

¿Quiénes son los finalistas de La voz kids?

Este miércoles 17 de noviembre a las 8.00 p. m., cuatro participantes lucharán por convertirse en el ganador o ganadora del programa de canto de Latina. Esta es la lista completa de finalistas de La voz kids Perú:

Equipo Christian Yaipén: Angelo Villanueva

Equipo Eva Ayllón: César Vicente

Equipo Joey Montana: Fernanda Rivera

Equipo Daniela Darcourt: Gianfranco Bustíos.

¿Qué premio se lleva el ganador de La voz kids 2021?

El premio para el ganador de La voz kids 2021 sería un contrato con Universal Music para grabar un single.