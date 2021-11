Juan Víctor asegura que Andrea le impide recoger a su hija: “No sé cuándo podré llevarla conmigo”

¡Un enfrentamiento de nunca acabar! Andrea San Martín nuevamente está en el ojo de la tormenta tras una acusación que hizo el padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, a través de sus redes sociales, donde señala que la empresaria le está poniendo trabas para ver a su pequeña. De ese modo, la expareja de la también influencer mencionó que no deja ver a su hija fuera de casa.

“Lamentablemente, hoy, según un régimen de visitas firmado el año pasado, se me negó llevarme a mi hija conmigo cuando ya estaba estipulado (que) la recoja. La mamá quiso darme la ‘facilidad’ de poder entrar al domicilio para poder compartir con mi hija…”, se lee al inicio de su mensaje de Instagram.

“Al cual yo no he accedido, ya que tras más de dos años llevándome a mi hija conmigo… Y ahora queriendo agarrarse de un ‘resultado’ tomado por su abogado… más no por el Poder Judicial como pretexto para privarme (de) ver a mi hija…”.

Para terminar su mensaje, Juan Víctor Sánchez mencionó que desea que estos problemas se solucionen para que sus dos hijos puedan compartir momentos juntos.

“Ahora, no sé cuándo podré llevarme conmigo a mi hija y poder compartir con mi hijo nuevamente … Ahorita, estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle a Sebitas sobre no llegar con su hermana…”, enfatizó.

Juan Víctor Sánchez le responde a Andrea San Martín

Luego de que Andrea San Martín lo acusara de no permitirle viajar al extranjero con su hija, Juan Víctor Sánchez se pronunció en una entrevista para Amor y fuego. Se defendió de las críticas de la conductora y se refirió a Sebastián Lizarzaburu.

“He tenido que tolerar varias cosas. Que bañe a mi hija está fuera de lugar, es una manera de limpiarle la cara a ese señor. No es la manera. Si quiere hacer las cosas bien, que lo haga. Que no fuerce las cosas. (...) Le pedí que no siga exponiendo a mi hija, pero ella me dijo que es mi percepción”, señaló el joven.

La respuesta de Juan Víctor Sánchez al abogado de Andrea San Martín

El extripulante usó sus redes sociales para arremeter contra la defensa de Andrea San Martín. En su comunicado, expresó que para informar al público debe ser veraz con su pronunciamiento. “Debe hacer con la certeza de haber corroborado la información y no con la fragilidad con la cual lo ha hecho”, escribió.

“Existe una diligencia pendiente para la próxima semana, generada por la denuncia interpuesta por su cliente y es precisamente con la presencia de mi menor hija. Ante ello, se debería analizar si fue una negativa al permiso o hay que ser responsables y respetuosos con las diligencias programadas por la administración de justicia”, manifestó.