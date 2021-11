Johana San Miguel habló sobre la “soltería” de Patricio Parodi

Durante su visita de hoy (miércoles 17 de noviembre) al set de En boca de todos, Johanna San Miguel se animó a comentar sobre la vida sentimental de su compañero de trabajo, Patricio Parodi . Esto ocurrió luego de que el “guerrero” y Luciana Fuster fueran ampayados por Magaly Medina en una viaje a Paracas.

PUEDES VER Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizan ampay: chicos reality son grabados besándose en Paracas

¿Qué ocurrió durante su vista a En boca de todos?

Todo empezó cuando Maju Mantilla le preguntó a la actriz si Patricio Parodi debería estar en el ‘Soltero codiciado de Esto es Guerra’. La conductora de Esto es guerra respondió rotundamente y pidió que Parodi no sea parte de la competencia del “Soltero codiciado de ‘Esto es Guerra’”.

“Agua para mí. ¿En el qué dijiste? ¿Soltero codiciado Patricio Parodi? Qué desinformados están, saquen a ese chico de ahí”, comentó San Miguel. Esto provocó que los otros presentadores del programa de medio día se unieran a la conversación.

“Si mi amiga Johanna lo dice, hay que hacerle caso”, dijo Tula Rodríguez. Por su parte, Ricardo Rondón afirmó que Patricio Parodi quedaría eliminado de ‘Soltero codiciado de Esto es Guerra’”.

No obstante, Johanna se tomó unos minutos de seriedad para explicar que ella no podía hablar sobre la vida íntima de los concursantes de EEG. Sin embargo, causó furor cuando dijo que la palabra “soltero” le queda grande a Patricio Parodi.

“Yo no me puedo meter en la vida personal de mis chicos, pero soltero es una palabra que le queda muy grande, tampoco podemos decir comprometido, tampoco, porque hasta que él no diga las cosas, si es que le da las ganas de decirlas, pero yo no me puedo meter en la vida”, concluyó la conductora.

PUEDES VER Luciana Fuster y Patricio Parodi: así reaccionaron tras ser consultados por presunto romance

Reportero de Magaly la firme habló sobre el ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster

El periodista de ATV, Otto Díaz, no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para lanzar una indirecta a todos los programas de la competencia que han promocionado imágenes inéditas de los integrantes de Esto es guerra.

“Calichín, esta es para que aprendas, acá sí incendiamos la pantalla, el beso que todos (hasta tú) quieren ver. Hoy en Magaly TV: La Firme”, escribió el comunicador refiriéndose a una persona en particular. Se dice que la oración estaría dedicada a la producción de Amor y fuego.

En la edición del pasado lunes 15 de noviembre, Magaly la firme hizo públicas las fotos en las que se ve a Patricio Parodi y Luciana Fuster con gestos muy cariñosos en una fiesta que realizaron en un departamento en Paracas el último fin de semana.