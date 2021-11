Janick Maceta: Al mostrar nuestras cualidades y carreras rompemos estigmas

La ganadora del Miss Perú 2020, Janick Maceta, se hizo conocida a nivel intermacional con su participación en el Miss Universo y el tercer lugar que ocupó en dicha competencia; sin embargo, la ingeniera de sonido está dispuesta a mostrar su talento profesional en este nuevo reto como jurado del programa de imitación Yo soy, que esta vez se realizará a nivel internacional.

La talentosa ex reina de belleza Maceta conversó con el diario Trome para desmitificar su imagen con respecto a los concursos de bellezas y asegurar que esta era una de las mejores oportunidades que se le había presentado para demostrar al máximo su talento como mujer empoderada.

Al ser consultada sobre cómo fue convocada para evaluar a los participantes del programa, Janick Maceta aseguró: “Me pareció muy interesante el hecho de que piensen en mí y apuesten no solamente por el hecho de que he sido miss Perú, sino que ellos ven mi carrera, cosa que pocas personas lo sabían o pocas personas le daban importancia. Todo el mundo me veía como la modelo o la miss Perú, pero nadie se fijaba que soy la ingeniera de sonido, que tengo una disquera, que trabajo con artistas, que tengo una ONG, cosas que recién lo están descubriendo, y yo feliz que las descubran”.

Asimismo, afirmó que por su trabajo actual piensa pasar una gran temporada en el Perú, no solo por ser jurado, sino también por la ONG que lidera y, por ende, todos los niños a quienes tiene a cargo. Cuando fue consultada por la estigmatización que tienen las personas acerca de su persona, respondió de forma contundente

“Creo que las personas que están en el medio no ven más allá de una cara bonita, la ropa o la apariencia. El hecho de que nosotras podamos mostrarnos tal como somos, las cualidades, las carreras que tenemos… Y entonces no solo rompes un estigma sino que también motivas a más niñas a seguir carreras que estén relacionadas a la ciencia, a la política, carreras que nosotros las vemos para hombres, pero también pueden ser para mujeres”.

Finalmente, defendió a Jessica Newton y Cassandra Sánchez tras las críticas que recibieron por mostrar los lujosos regalos del menor hijo de esta última, quien acaba de nacer. “Cassandra está feliz con el bebé, Jessica también. Yo estoy emocionadísima, creo que voy a ser la tía más chocha del planeta. Yo me enteré justo en la final de Miss Universo que estaba embarazada. Me quedé en shock, dejé a un lado la parte que había clasificado. Para mí fue más importante la noticia. A ese bebé lo esperan con tanta ilusión y amor, que solo tengo comentarios positivos y mucho amor para darle cuando venga al mundo”.

Jurados de Yo soy: grandes batallas internacional

Latina televisión presentó oficialmente a los nuevos personajes que participarán en el programa concurso Yo soy internacional. Entre las sorpresas estaban el reconocido cantante y productor Mauri Stern, la actriz cómica Katia Palma, el conductor y productor de radio Jorge Henderson y la ingeniera de sonido Janick Maceta.

Como se conoce, dos de ellos ya tienen experiencia en este formato, pero los otros dos jurados mostrarán de su talento e intentarán conquistar al público con su carisma.

Jessica Newton explica el porqué del distanciamiento entre Yely Rivera y Janick Maceta

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, realizó un cuestionario de preguntas en sus redes sociales con la finalidad de contactarse con sus seguidores, mientras hacía su cuarentena por contraer el virus de la COVID-19.

Es así que uno de sus fanáticos le cuestionó si es que Janick Maceta acompañaría a reina actual Yely Rivera en el reality de belleza. Entonces, Jessica aseguró que no iría y no tiene por qué hacerlo. Además, ella no puede controlar la relación que tienen las modelos entre ellas porque escapa de sus manos.