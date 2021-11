House of Gucci: Lady Gaga afirma haber vomitado durante la grabación de la película

Lady Gaga vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales después de revelar el proceso que siguió para transformarse en Patrizia Reggiani, personaje que interpreta en su próxima película The House of Gucci. Junto a ella, podremos ver como protagonistas a los actores Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino.

En declaraciones para The Hollywood Reporter, la cantante reveló que se se levantaba a las 3 de la mañana para comenzar su transformación física. Este proceso de maquillaje y caracterización constaba de una prótesis facial y pelucas.

¿Qué dijo Lady Gaga sobre su personaje?

Lo que más preocupó a los seguidores de la cantante fueron las declaraciones en las que admitía que vomitaba después de despertarse.

“Te despiertas, vomitas, vas al set y vomitas de nuevo”, comentó.

Al referirse sobre la filmación junto a Salma Hayek, quien interpreta a la confidente de Patrizia, Gaga explicó cómo es que el límite entre sus propias experiencias y las del personaje se difuminaban por momentos. La artista señala que esto se debe a que optó por la técnica de actuación de Stanislavski, donde recordaba recuerdos de un evento emocional.

“Es una escena en la que golpeo una vela encendida al otro lado de la habitación y recuerdo que le dio a Salma un ataque al corazón ese día. Me estaba derrumbando mientras [Patrizia] se derrumbaba. Cuando digo que no rompí el personaje, algo de eso no fue por elección“, dijo la intérprete.

Preocupada por el impacto que el papel estaba teniendo en ella, Gaga dijo que el director Ridley intervino. “Ridley me dijo: ‘No quiero que te traumes’. Y dije: ‘Ya lo he hecho. De todos modos, ya he pasado por esto. Bien podría dártelo”, finalizó.

Lady Gaga en la premier de The House of Gucci

Durante el pasado martes 9 de noviembre, la cantante fue el centro de atención en la alfombra roja al desfilar con un vestido morado de Gucci con mangas que se extendían por todo su cuerpo. Asimismo, acompañó su look con un conjunto de joyas de diamantes de Tiffany & Co.

Junto a ella en la alfombra roja de Odeon Luxe Leicester Square, estaban Adam Driver y Jared Leto. Ambos lucían trajes representativos de la firma Gucci. También se pudo ver a Salma Hayek desfilar por la alfombra roja.

House Of Gucci es el primer papel protagónica que Gaga interpreta desde el estreno de A Star Is Born junto a Bradley Cooper. Esta cinta la llevó a ser nominada al Oscar a la mejor actriz.