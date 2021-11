Greg Michel despertó del coma: modelo belga aún está intubado y es trasladado a Lima

Greg Michel dio un importante paso en su recuperación. El modelo logró despertar del estado de coma en que había caído luego de sufrir un grave accidente en su gimnasio. La información fue difundida por Magaly Medina en su programa del 16 de noviembre.

La conductora dio detalles sobre su situación y expresó sus mejores deseos para el también deportista. “Nos han informado, esto es de último minuto, que Greg Michel ha despertado del estado de coma en el que se encontraba, pero aún sigue intubado y su situación no es nada fácil. (...) Ojalá que, si necesita mayores cuidados, lo puedan trasladar a Lima. Me dicen que están haciendo los trámites, ojalá le puedan salvar la vida y que no quede con alguna secuela”, dijo.

Sebastián Lizarzaburu confirmó en redes sociales que Greg Michel despertó del coma e incluso compartió con sus seguidores una fotografía del ex chico reality haciendo un gesto con el brazo. La pareja de Andrea San Martín expresó su felicidad por la mejoría presentada por su amigo. Además, indicó que ya viene siendo trasladado a Lima.

“Ya despertó y con el brazo levantado. Sigue entubado, pero ya siendo trasladado. Gracias a todos por apoyar. Aún falta mucho, pero lo peor ya pasó”, escribió junto a la imagen.

EsSalud se pronuncia sobre el estado de Greg Michel

La entidad de salud emitió un comunicado para informar sobre la condición de Greg Michel. El modelo llegó hasta el Hospital II de Tarapoto tras sufrir graves cortes en uno de sus brazos. En el mensaje se indica que su estado aún es de cuidado, pero que viene siendo atendido por especialistas.

“Devillers presentaba hemorragia profunda producto de una lesión cortante profunda con vidrio en la flexura del brazo derecho. (...) Actualmente, el paciente se encuentra en la unidad de traumashock con ventilación mecánica, monitoreado constantemente por nuestros especialistas, siendo su estado de pronóstico reservado ”, indicó EsSalud en el pronunciamiento.