Gianella Segura, ganadora de Miss Teen Mesoamérica, creará ONG en apoyo a comedores populares

Gianella Segura, ganadora del Miss Teen Mesoamérica 2021, se encuentra trabajando arduamente para sacar adelante su propia ONG, a través de la cual apoyará a gente de bajos recursos económicos. Con esta iniciativa, la joven de 19 años pretende ayudar a las personas que han pasado por una dura crisis económica a causa de la pandemia del coronavirus, sobre todo a aquellas que forman parte de comedores populares y que han dado a conocer su situación mediante la televisión.

“Yo estoy dispuesta a servir a mi país y qué mejor ayudando a tanta gente desvalida que no la ha tenido fácil por la pandemia. No podemos ser ciegos ante las necesidades de la gente. Un claro ejemplo son los comedores populares que han sido los más perjudicados porque empezaron a subir los productos de primera necesidad. Es así que mi propósito es lograr fundar mi ONG, que no ayudará solo a los comedores populares, sino también a los que menos tienen”, detalló la modelo sobre el proyecto que viene preparando de la mano de su madre y con el apoyo del Miss Perú.

La también ganadora del Miss Teen Perú 2020 es consciente de que una ONG demanda no solo tiempo sino también dinero. Por ello quiere usar su corona de Miss Teen Mesoamérica Internacional para poder generar y apoyar a los más necesitados. En estos días, Segura está coordinando con la organización del Miss Perú cuáles serán las obras sociales que se realizarán en lo que queda del 2021 y en el 2022.

Gianella Segura Miss Teen Mesoamérica

Gianella Segura también ganó el Miss Teen Perú 2020

Gianella Segura Solórzano se convirtió en ganadora de una de las coronas nacionales de la plataforma Miss Perú La Pre, concurso dirigido por Jessica Newton y la ex miss Perú Mónica Chacón, en medio de la pandemia del coronavirus.

¿Quién es Gianella Segura, la ganadora del Miss Teen Mesoamérica 2021?

Gianella Segura Solórzano es una joven de 19 años, modelo y estudiante de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Además, es una destacada bailarina profesional, ya que logró ser tetrasubcampeona de marinera en el concurso anual que organiza el Club Libertad de Trujillo.