Excuñada de Yahaira Plasencia solicita cárcel para la salsera por difamación agravada

La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, ha pedido que las autoridades a cargo del juicio que abrió contra la artista por difamación tomen medidas más drásticas. Esta vez, Mejía exige que la condena sea cambiada por una condena de cárcel efectiva , ya que no se ha cumplido con el primer pago pactado de 20 mil soles.

La salsera perdió el juicio ante su excuñada Olenka Mejía por difamación agravada y se había decidido que tendría que pagarle 20.000 soles. No obstante, la cantante ha reconocido que solo le ha podido pagar 150 soles de toda la deuda .

“Ella está esquivando a la justicia, incumpliendo, solita se está poniendo la soga al cuello”, fueron las declaraciones de Olenka Mejía durante el programa Amor y fuego. Asimismo, se informó que se ha solicitado el impedimento de salida del país para Yorch Plasencia (hermano de Yahaira).

¿Qué respondió Yahaira Plasencia?

Yahaira afirma que aún no puede cumplir con el pago a su excuñada porque la situación de pandemia no le ha permitido conseguir el dinero que se necesita. Según ella, no ha tenido conciertos suficientes para recolectar el monto solicitado.

“La mamá de mi sobrino me ganó una demanda, todo el mundo lo sabe, se están haciendo los pagos correspondientes. Mi abogado se está haciendo cargo de todo eso y como dije, la situación antes de ingresar al programa era sumamente complicada porque los conciertos no se han reactivado del todo”, dijo en América Televisión.

Yahaira Plasencia habló sobre su participación en El artista del año

La presentación de Yahaira Plasencia, el último sábado 13 de noviembre, en El artista del año ha causado gran sorpresa. El desempeño de la cantante fue aplaudido por los jurados del reality, quienes le otorgaron un puntaje alto.

La salsera Yahaira Plasencia reconoció que le falta perfeccionar algunos detalles para sus próximas presentaciones y espera mejorar con la ayuda de los profesores.

“Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí”, comentó.