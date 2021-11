Daniela Darcourt confiesa cómo celebró el gol de Christian Cueva ante Venezuela

Esta mañana, Daniela Darcourt estuvo presente en el programa que conduce Vanessa Terkes en radio Panamericana, donde contó cómo celebró después del gol de Christian Cueva, el último martes, ante la selección de Venezuela. La cantante señaló además que admira mucho al volante nacional, a quien conoce desde hace años.

“El chato sabe. Mi cholo precioso es mi causa, sabe que lo quiero. Hasta ahora he gritado su gol, me he quedado ronca de tanto gritar los goles de Perú ante Venezuela. Celebré al máximo los goles de Lapadula y Cueva, la verdad ese abrazo que se dio con Gareca fue el abrazo de todos los peruanos”, señaló Daniela en un inicio.

Por otro lado, la entrenadora de La voz kids se refirió al estilo de juego que posee Cueva. Para la salsera Daniela Darcourt, el volante nacional le hace recordar mucho a los jugadores que se ven en el Mundialito de El Porvenir en La Victoria, distrito donde creció.

“Siempre he dicho que he crecido en barrio populoso, donde los jugadores tenían quimba y amague como Christian Cueva. Yo siempre le tenía fe, por eso es nuestro referente”, mencionó.

Daniela también se animó a contar los trabajos que realizaba cuando vivía en El Porvenir, La Victoria.

“Yo desde niña estaba en el Mundialito. Vendía panchos a sol, estaba en el palco, que era la azotea de la casas, miraba todo. Cuando era Día del Trabajador, realizábamos el Mundialito en El Porvenir. Yo miraba y aplaudía los partidazos. Luego de vender, me paraba en una esquina a cantar. Todos me conocían”, contó muy alegre la interprete de “Señor mentira”.

Magaly Medina aplaude a Daniela Darcourt por su show

La conductora de televisión Magaly Medina no dudó en felicitar a la salsera Daniela Darcourt por el gran espectáculo que brindó el 12 y 13 de noviembre.

En ese sentido, Medina comparó la presentación de Darcourt con otros espectáculos internacionales. “Tuvo pantallas gigantes, un show que hace mucho tiempo no veíamos, como ella misma dice, en una cantante de salsa. Esta vez, ella se puso a tono con la modernidad y con lo que ahora presentan los grandes artistas”.

Yahaira Plascencia descarta enemistad con Daniela Darcourt

La estrella sorpresa de El artista del año, Yahaira Plascencia, negó que entre ella y su compañera Daniela Darcourt exista alguna enemistad. “Nunca ha habido un tema con Daniela, ese tema lo hizo la prensa. Incluso hace poquito me mandó un paquete por su concierto. Lo hizo muy bien, es talentosísima”.

Asimismo, no descartó la posibilidad de trabajar con Daniela en un futuro porque, de alguna forma, ellas están en el mismo medio artístico.