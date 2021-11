Christian Domínguez a Elías Montalvo: Debe ser ubicado y respetar a los que tienen trayectoria

Christian Domínguez, quien quedó junto a Elías Montalvo en sentencia en El artista del año el pasado 13 de noviembre, arremetió contra el chico reality. Al cumbiambero no le agradó las declaraciones del tiktoker, ya que aseguró que tiene mejor voz que el líder de la Gran orquesta internacional y que, en el día de la eliminación, lo dará todo para quedarse en la competencia.

Tras los comentarios del integrante de Esto es guerra, el cantante le aconsejó que tenga respeto por quienes tienen más años en la televisión. “Lo primero que tiene que aprender una persona cuando entra a un medio es que tiene que ser ubicado, que tiene que respetar a las personas que tienen trayectoria y que tienen más tiempo en la televisión. Si Elías quiere quedarse en la televisión, siempre tiene que mantener el respeto hacia las demás personas. Si no respetas a los demás, cuando caes o pasa algo inesperado, nadie está contigo, porque no has sido respetuoso” , detalló para América hoy, este miércoles 17 de noviembre.

El también actor no quiso entrar en provocaciones y decir quién canta mejor, solo indicó que este sábado demostrará lo que sabe hacer. “Nunca hablo de nadie, no me gusta menospreciar a nadie, ni por mi trayectoria. Soy una persona que pisa tierra siempre, gracias a Dios, nunca he pisado huevos, soy realista y no soy desubicado, respeto mucho a la gente y, por ese motivo, creo que tengo el cariño de la gente y de las producciones”, señaló.

Elías Montalvo a Christian Domínguez: “Yo no me achico ante nadie”

El chico reality se ha mostrado muy seguro de que saldrá victorioso en el próximo duelo frente a Christian Domínguez. Elías Montalvo contó que no le tiene miedo a nadie y demostrará todo su talento en el programa de Gisela Valcárcel. “Yo no me achico ante nadie”, dijo el joven tras conocer la trayectoria del cumbiambero.

Elías Montalvo responde a quienes critican su talento

El último martes 16 de noviembre, Elías Montalvo estuvo en América hoy y aprovechó el espacio para responder a quienes cuestionan su talento. “No tengo trayectoria, pero lo daré todo”, aseveró el tiktoker, quien dejó en claro se esforzará mucho para derrotar a Christian Domínguez en El artista del año.