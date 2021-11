Carlos Galdós estaba sin chamba, asegura Óscar López Arias tras dejarle horario en Panamericana

Carlos Galdós regresó a la televisión con el programa Por Dios y por la plata, el cual será transmitido de lunes a viernes a través de Panamericana televisión. Sin embargo, el nuevo formato chocaba con el horario de Noche de patas y fue trasladado a los sábados para competir con Gisela Valcárcel. Tras ello, los conductores del magazine aseguraron no guardarle rencor al locutor de radio.

Óscar López Arias, uno de los presentadores del programa, contó que no tienen nada contra el showman. “No, más bien el hombre estaba sin chamba y nosotros le hemos dicho: ‘Tranquilo, ven acá, presenta tu proyecto, papito, que nosotros nos vamos a los sábados”.

Además, el actor le deseó mucha suerte al conductor de Por Dios y por la plata. En ese sentido, halagó el carisma de Galdós. “Le va a ir muy bien porque Galdós es un tipo muy divertido y muy ácido. Si le quiere meter dardo a alguien, le va a meter”.

Noche de patas pasó a los sábados por la noche

Los integrantes de Noche de patas pasarán a un horario central. Ahí no tendrán reparos en tocar temas “achorados”, como mencionó Óscar López Arias. “No ha sido una competencia de horario ni de nada, ha sido un proyecto con el que veníamos trabajando hace tiempo y ya teníamos la idea de cambiar a un prime para tener horarios más achorados”.

Conductores de Noche de patas buscarán cautivar a su público en nuevo horario (11.30 p.m.) por Panamericana TV. Foto: Panamericana TV

Carlos Galdós recordó personajes humorísticos de Andrés Hurtado

El pasado 13 de noviembre, Andrés Hurtado tuvo de invitado especial a Carlos Galdós, quien habló de su próximo proyecto. Tras ello, el locutor leyó una nota que decía: “Aunque se ponga un traje de 1.000 dólares va a ser ‘Chibolín’ toda su vida’. Andrés aclaró que no era necesario que lo dijera. En tanto, Galdós expresó: “Pero no reniegues de ti, de tu vida, tú eres Andrés Hurtado y eres ‘Chibolín’. ‘Chibolín’ es lo mejor que has construido en tu vida’, comentó.