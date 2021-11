Britney Spears al movimiento #FreeBritney: “Me han salvado la vida”

“Me han salvado la vida”, le dijo sus fans la ‘Princesa del pop’, Britney Spears, en su primer video como una mujer libre, que compartió en su cuenta de Instagram. Asimismo, agradeció al movimiento #FreeBritney por acompañarla y levantar la voz por ella hasta el último viernes, cuando la justicia estadounidense le otorgó el control de su vida, después de estar bajo la tutela de su padre por casi 14 años.

En un video de dos minutos, que colgó el martes 16 de noviembre por la noche, la artista respondió la pregunta sobre qué hará ahora que tiene su tutela. “Es una buena pregunta. He pasado 13 años bajo tutela. Es demasiado tiempo para una situación en la que no quieres estar. Solo estoy agradecida por cada día, y por poder tener las llaves de mi carro y poder ser independiente”.

A pesar de que en este mensaje no revela sus próximos proyectos, sí mencionó que ahora quiere luchar contra el sistema “corrupto” que la perjudicó a ella. “No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente”, explicó.

Asimismo, en la descripción de la publicación que realizó en su red social, mencionó que iría al set de Oprah Winfrey. “Estoy acostumbrada a mantener la boca cerrada, pero no esta vez. No he olvidado y espero puedan mirarme esa noche y saber exactamente a lo que me refiero”, escribió en el post.

La cantante agradeció al movimiento “FreeBritney” de haber llamado la atención sobre su caso. “Mi voz fue ahogada durante mucho tiempo”, pero “ustedes han sensibilizado al público. Yo pienso que me han salvado la vida”, agregó.

Este movimiento encabezado por Megan Radford, una superfan de Spears, comenzó en 2009 y pretendía advertir sobre la tutela de la cantante, por la que su padre, Jamie Spears, tomó el control de su patrimonio, estimado en USD 60 millones.