Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio estrenan programa Disparejos

Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio no solo comparten la convivencia. Los esposos se animaron a asumir un nuevo reto en el plano laboral con un proyecto llamando Disparejos, el nuevo programa web que estrena este domingo 21 de noviembre . En esta producción de Sinargollas, los actores contarán todos sus dilemas durante su relación y, además, darán mucha información financiera de manera divertida en estas épocas donde los peruanos necesitan saber cómo administrar su dinero.

“Disparejos es un programa de parejas donde Tarik y yo exponemos nuestros problemas y pedimos ayuda a un terapeuta que nos va a mandar algunos retos para trabajar juntos y llegar a algunas conclusiones . Este programa a mí me cayó del cielo porque Tarik y yo somos completamente diferentes, nos parecemos en muy poquitas cosas. Por ejemplo, al momento de las discusiones, a mí no me gusta pelear y cuando entramos en alguna discusión Tarik no me deja hablar, pero ahora en el programa le puedo decir de todo”, dijo la reconocida actriz Alexandra Graña en un comunicado.

El programa web tendrá una duración de cinco a siete minutos y será emitido desde la plataforma de Sinargollas todos los domingos a las 10.30 a. m.. Antes de cada emisión se realizará un streaming donde el público podrá ganar S/ 200 semanales y S/ 1 000 en la etapa final.

Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio contarán con invitados

Además, Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio tendrán invitados cada semana, entre los que se encuentran reconocidas figuras como Natalia Salas, Kukuli Morante, Fernanda Kanno, Katherina D’Onofrio, entre otros. Todos ellos contarán sus experiencias en los temas de parejas.

“Vamos a tener artistas invitados que nos van a ayudar con los retos, ya grabamos con Natalia Salas y su esposo, Fernanda Kanno, Katherina D’Onofrio y Edith Tapia que nos hace preguntas divertidas. Es un programa que está auspiciado por Caja Sullana, va a estar divertido y lo mejor de todo que vamos a regalar plata”, refirió la artista.

Alexandra Graña habla sobre la convivencia en pandemia

Sobre las recientes separaciones mediáticas en el mundo del espectáculo, Alexandra Graña reconoce que la pandemia ha sido muy complicada en las relaciones “porque tenías a tu pareja todo el día, con una persona es bien difícil”.