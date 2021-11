Rosángela Espinoza asegura que no regresará a EEG y lanza advertencia “Ahora voy a hablar”

Rosángela Espinoza fue abordada por las cámaras de Magaly Tv, la firme tras su arribo a Perú luego de unas cortas vacaciones en Las Vegas, lugar donde, según aseguró la influencer, le sirvió para hacer algunos contactos con respecto a su crecimiento profesional. No obstante, la ex chica reality sorprendió al reafirmar su posición de no regresar a Esto es guerra y lanzó una advertencia. Además, Espinoza indicó que no tiene planes con Telemundo, ya que está enfocada en otros proyectos.

“Ahorita mis planes no son ahí (Telemundo), están en otras cosas. Ya no regresaría a Esto es Guerra , no, no. ¿Cuánto quieres apostar? Unos 50.000 dólares”, dijo la joven para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza fue eliminada de Esto es guerra y la modelo no dudó en señalar que tenía muchas pruebas que podrían dejar mal a toda la producción del programa de América TV. Ante esto, la influencer señaló que ahora hablará sin miedo todo lo que sabe.

“Ahora voy a hablar pues, lo voy a hablar en mis redes sociales. Y como dicen que yo tiro la piedra y escondo la mano, pues en esta oportunidad voy a hablar todo. Yo no tengo miedo a nada”, enfatizó.

Rosángela Espinoza vetada de América TV

Tras su salida de Esto es guerra, Rosángela Espinoza contó a sus seguidores que fue vetada de América TV y no puede asistir a ningún programa. La popular ‘Chica selfie’ se dio cuenta de esto cuando quiso fomentar la adopción de unos perritos en un espacio del canal, pero se lo negaron.

“Le dije, pueden ir los perritos disfrazados para que sean adoptados y tengan la oportunidad de que los vean. Y me dijeron que no. Luego, me entero de que estoy vetada. ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, comentó.

¿Rosángela Espinoza trabajará en Telemundo?

Luego del revuelo que causaron sus fotos y videos en Telemundo, Rosángela Espinoza salió a aclarar que no tiene ningún vínculo laboral con la famosa casa televisora.

“En dónde dice que era imagen o que firmé contrato con Telemundo. La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”, mencionó la modelo.