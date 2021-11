Reportero de Magaly TV sobre imágenes de Patricio y Luciana: “Acá si incendiamos la pantalla”

Tras el avance del ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi que Magaly TV, la firme emitió el último lunes 15 de noviembre, uno de los reporteros del programa de farándula compartió un mensaje en redes sociales reivindicando la exclusividad de sus informes.

A través de Twitter, el periodista de ATV Otto Díaz dejó una indirecta para los espacios de la competencia que han promocionado imágenes inéditas de los integrantes de Esto es guerra.

“ Calichín, esta es para que aprendas, acá si incendiamos la pantalla, el beso que todos (hasta tú) quieren ver. Hot en Magaly TV: La Firme ”, escribió el comunicador refiriéndose a una persona en particular.

La misma información fue anunciada por el programa de Willax Amor y fuego. Sin embargo, no generó sorpresas entre los televidentes. Minutos después, Magaly TV, la firme transmitió un avance donde mostraba el beso entre las figuras de América TV.

Publicación de reportero. Foto: captura/Twitter

¿Dónde fueron ampayados Luciana Fuster y Patricio Parodi?

El programa de Magaly Medina transmitió el comentado ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi en una reunión en Paracas, Ica. Dichas imágenes, confirmarían un romance entre los chicos reality.

“Ahí están los besos, cuando creen que nadie los está viendo (...) Esto es histórico. Hay que ver lo que tanto negaron, lo que tanto desmintieron. Ahí está. Ya no hay duda al respecto”, dijo la conductora de televisión.

Magaly Medina sobre Luciana Fuster

La comunicadora aseguró que la joven tiktoker se habría “cansado de mentiras”. “Sin embargo , ella en un momento se arrebata y dice: ‘Basta de mentiras, basta de hipocresías, yo voy con todo’ ”, comentó sobre el beso que se dio con el capitán de los ‘Guerreros’.

“Yo creo que ella se muere porque todos sepan que está con ‘Pato’, pero él no quiere, porque no quiere que sepan que no tiene códigos y no quiere quedar mal con Flavia (Laos), que ha puesto el pecho por él”, agregó.