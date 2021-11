Patricio Parodi se pronuncia tras ampay con Luciana Fuster: Me siguen a todo lugar

Este 15 de noviembre, el programa Magaly TV soltó las imágenes donde se vio a Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose durante una reunión en Paracas recientemente. El ampay conmocionó a la farándula local, pues semana atrás se especulaba que ambos ‘guerreros’ mantendrían un romance debido a las escenas que tuvieron en la sección de La academia de Esto es guerra.

En un primer momento, Patricio comentó que el programa de Magaly Medina “vendía humo” y que solo especulaban para generar rating y contenido. “Aparecen estos programas del medio que venden humo para hacer noticia, ¿no? Como no tienen nada que poner en su pauta, para rellenar inventan notas (…) Se habla con la verdad, que no mienta; pierde credibilidad”, dijo para una entrevista en En boca de todos.

Sin embargo, con ampay en mano, Magaly respondió contundentemente. “Si nosotros hablamos es porque nuestros informantes de verdad, de primera calidad, ya nos han dado el sendero por el cual caminar. Nosotros no vendemos humo. No me interesa perder mi credibilidad, algo que me ha costado ganármelo punto a punto” , expresó.

PUEDES VER: Luciana Fuster denuncia que es perseguida por auto tras ampay con Patricio Parodi

Ahora, después de no haber declarado en la tarde durante ningún programa de su casa televisiva, ‘Pato’ Parodi se cansó del hostigamiento y decidió responder, pero desde su cuenta oficial de Instagram, con un extenso texto.

Patricio Parodi molesto por acoso de la prensa frente al ampay. Foto: Patricio Parodi/Instagram

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule eso? Ya no puedo cambiarme en mi propio cuarto porque me graban y ¿esas imágenes las usan en TV? O sea, no les basta con seguirme todo el día a todo lugar, ahora también tengo una cámara todo el día grabando mi cuarto y todas las instalaciones de mi casa”, expresó en una parte del texto.

Luciana Fuster denuncia que es acosada por un automóvil

Tras el ampay, Luciana Fuster denunció en sus redes sociales que un auto de color negro la está siguiendo a todos lados. De acuerdo a lo mencionado por la influencer, el vehículo estuvo pendiente de todos sus movimientos desde que se encontraba en la radio donde trabaja en las tardes.

Luciana Fuster

“Ayer (15 de noviembre) este carro me estuvo persiguiendo toda la tarde, desde la radio hasta casi la puerta de mi casa. Había más de dos personas dentro”, manifestó.

Reportero de Magaly TV se impactó con lo masivo que llegó a ser el ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster

A través de Twitter, el periodista del programa de ATV Otto Díaz comentó lo emocionado que quedó por la gran acogida que tuvo el ampay de este 15 de noviembre. Además, aprovechó para dar una indirecta a los programas de competencia.

Publicación de reportero. Foto: captura/Twitter

“Calichín, esta es para que aprendas, acá sí incendiamos la pantalla, el beso que todos (hasta tú) quieren ver. Hoy en Magaly TV: la firme“, escribió el comunicador refiriéndose a una persona en particular.