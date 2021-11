Hermanas de Patricio Parodi hablan sobre los ‘códigos’: “Jamás me metería con el ex de una amiga”

El ampay que soltó Magaly Medina este 15 de noviembre sobre el contundente beso que se dieron Patricio Parodi y Luciana Fuster durante un viaje a Paracas ha impresionado a sus seguidores y a la farándula de Chollywood, pues ambos ‘guerreros’ aseguraban que no existía ninguna relación amorosa entre ellos.

Los rumores de un posible romance nacieron en el set de La academia de Esto es guerra, donde ambos forman una pareja ficticia e incluso protagonizaron apasionadas escenas de besos, lo cual logró que vuele la imaginación de los seguidores sobre estos jóvenes.

Recordemos que en septiembre ‘Pato’ Parodi y Flavia Laos terminaron su relación de tres años, pero quedaron en buenos términos. Frente a ello, se le preguntó a la actriz en un momento por su opinión sobre un posible acercamiento entre Fuster y Patricio, a lo que ella contestó con tono de desaprobación.

“Si es que ella fue (Luciana Fuster), ya queda en la conciencia de cada uno, la vida da muchas vueltas (…). No sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, expresó para Amor y fuego.

Las hermanas Parodi opinan sobre los ‘códigos’

Sin embargo, ahora, con la contundente prueba emitida por Magaly TV, los fans esperan las opiniones de los protagonistas. Al ver que prefieren guardarse los comentarios, acudieron a las redes sociales de las hermanas de Patricio Parodi, donde un curioso aprovechó que las jóvenes abrieron un espacio para recibir preguntas en su cuenta de Instagram y preguntó lo siguiente: “Si sientes algo por el ex de tu amiga, ¿qué harías?”.

Las hermanas Parodi respondieron las inquietudes de sus seguidores en Instagram. Foto: Twosidesblog/ Instagram.

“Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo. Yo valoro demasiado las amistades que tengo y las adoro. Además hay taaaantaas personas en el mundo”, escribió Majo Parodi.

Asimismo, en otro de los stories se vio otra pregunta similar. “Qué opinan de las amigas que no tienen códigos? ¿Qué consejos darías?”. Con una pequeña frase, una de las hermanas respondió tajantemente: “Si no hay códigos no hay nada. Chau chau esas amistades”, expresó.

Las hermanas Parodi consideran que la amistad es mucho más importante ante todo. Foto: Twosidesblog/Instagram.

Por otro lado, también dejaron ver la amistad que mantienen con la actriz Flavia Laos, cuando otro seguidor preguntó si se han peleado con una de las protagonistas de la serie Princesas. “¡No!, solo que no hemos coincidido últimamente pero soon (pronto)”, escribió.

Majo Parodi y Flavia Laos mantienen una linda amistad. Foto: Twosidesblog/Instagram.

Luciana Fuster y Patricio Parodi decidieron no responder tras el ampay

Los jóvenes de Esto es guerra fueron consultados por el polémico ampay que salió en Magaly TV, donde se les ve besándose durante un viaje por Paracas. La reportera de En boca de todos abordó a Luciana Fuster y a Patricio Parodi en busca de respuestas.

Así reaccionaron Luciana Fuster y Patricio Parodi tras ser consultados por un romance entre ambos. Foto: captura/América TV

Sin embargo, la tiktoker decidió no dar declaraciones. “No te voy a responder nada, reina”, le dijo a la comunicadora. Asimismo, Patricio evadió las preguntas y se retiraron.