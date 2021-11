Noche de patas sobre competir con Gisela: “No nos preocupa el rating, sino el no generar risas”

Noche de patas se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión peruana, sobre todo gracias a las ocurrencias de sus conductores: Óscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas. Ahora, este espacio de entretenimiento cambiará de horario y continuará transmitiendo sus divertidas e hilarantes escenas todos los sábados a las 11.30 p. m. por Panamericana TV. De esta manera, competirá con El artista del año y Yo soy: grandes batallas internacional.

En una entrevista con La República, los presentadores contaron algunas de sus más memorables anécdotas, novedades sobre el programa y, además, revelaron qué opinan sobre la lucha por el rating.

Conductores de Noche de patas cuentan sus anécdotas en el programa. Foto: Bengala Inc

-Después de la salida de Carlos Vílchez, ¿han pensado en incluir a un cuarto conductor o conductora?

Óscar: Varios invitados e invitadas han sido propuestos para quedarse en el programa y ocupar el trono que era de Vílchez... Cuántos personajes han pasado por acá, nos hemos vacilado y decíamos ‘Si esto fuera un casting, no sabríamos con quién quedarnos’.

-Hace poco grabaron un programa especial de Noche de patas en el cementerio, ¿cómo lo vivieron? ¿Tuvieron alguna experiencia paranormal?

Gonzalo: Erica Serrano (vidente) nos acompañó. La conozco hace mucho tiempo y si hay una persona con la que yo me sienta seguro en un cementerio a las 2.00 a. m., es ella, porque me cuida y me protege.

Andrés: Cuando salimos, Eriquita limpiaba con la chonta para no llevar energías malas a la casa y, como yo no creo mucho (en lo paranormal), estaba esperando al costadito. Ella me dijo ‘Ven acá para limpiarte’, fui, me pasó la chonta, se quedó ahí y dijo ‘¿qué?’, entonces me asusté y me comentó ‘Tenías alguien agarrado a tu espalda’...

Óscar: Cada uno tiene su propia perspectiva de lo paranormal, del más allá, unos creen, otro no, yo me c*** de risa siempre, pero con respeto. Nos hemos vacilado en el cementerio, hemos agradecido también al público que estaba ahí, silencioso pero presente... a la gente que ya murió se le puede recordar también de una manera bonita.

-Una de las invitadas más recordadas es Rosita de Espinar, sobre todo por las bromas a Óscar. ¿Cómo fue grabar el programa con ella?

Gonzalo: Rosita ya le dejó claro a Óscar que es una muy buena madrastra...

Óscar: Creo que lo bonito ha sido descubrir que ese personaje que tú ves como tierna, chiquita, calladita, de pronto se suelta y ‘le entra el demonio’, es lo máximo. Rosita se ha convertido en alguien que quisiéramos tener mucho más seguido.

Andrés: Nos ha invitado a Espinar, así que vamos a ir pronto a Espinar al Cuzco.

-Ahora, con el cambio de horario, Noche de patas competirá unos minutos con el programa de Gisela (El artista del año), ¿les preocupa no generar suficiente rating?

Óscar: A mí me preocuparía no generar risas.

Andrés: El rating no es algo que nos preocupe, tenemos un público fiel que siempre está con nosotros. Ahora, los sábados a las 11.30 p. m., coincidimos más de lo que competimos con otros programas que también son amigos y esperamos que les vaya muy bien, pero eso no significa que no vamos a dejar de chambear para la gente que nos sigue. Vamos a seguir metiéndole con todo y vamos a divertirnos como siempre. Hay programas para todos.

Gonzalo: Quien quiera ver noticiero, ve noticiero; el que quiera ver programa de baile, ve baile; y el que quiere vernos a nosotros, nos ve a nosotros.

Conductores de Noche de patas afirman que no les preocupa competir con El artista del año. Foto: Bengala Inc

-El programa ha logrado tal éxito que muchas de las escenas se han hecho virales en Tiktok y otras redes sociales. ¿No han pensado en grabar una película?

Andrés: Hay un montón de cosas que estamos preparando porque así como nos siguen en redes y en televisión, hay un montón de marcas que nos respaldan y que vienen con nosotros; es algo muy bonito tener la confianza como para poder crear más cosas...

Óscar: Claro, lo bonito es la aceptación del público, de los cambios que hemos tenido... Y también que ya tenemos público en el estudio, poquito, pero tenemos, con todos los cuidados que se deben tener en estos tiempos. Esas cosas hacen que nos sigamos acercando más a la gente. Este sábado, por ejemplo, vamos a tener dos invitadas: Mónica Cabrejos y Deysi Araujo, que nos van a hablar acerca de su vida de solteras, de cómo se vive la soltería.

-¿Cuál ha sido uno de los mayores logros con su programa?

Óscar: Una cosa que nos ha parecido chévere es que hemos podido presentar muchas mascotas que han conseguido hogar. Eso ha sido un aporte que nació como propuesta de Andrés, uniéndonos a Voz Animal. Eso ha sido bonito, poder mostrar nuestro lado más sensible frente a los animalitos que buscan hogar.