Melissa Klug aclara polémicas imágenes con Jesús Barco: “Nunca estuve discutiendo con él”

La empresaria Melissa Klug habló sobre las polémicas imágenes que protagonizó con el futbolista Jesús Barco en una fiesta de cumpleaños. Según informó el programa Magaly TV, la firme, la pareja habría estado discutiendo por celos. Sin embargo, ella negó esa versión y aclaró que todo se trataba de una broma entre ellos.

“Yo nunca estuve discutiendo con él, solo estábamos bromeando, sino que yo me juego así con él. No ves que él, hay un momento que yo me río, él se ríe”, expresó Melissa Klug para el programa de Magaly Medina.

Sobre las críticas por supuestamente haber intentado saltar por el balcón de la casa, Melissa Klug aseguró que estaba jugando con Jesús Barco y lamentó la malinterpretación de las imágenes.

PUEDES VER Melissa Klug comparte tierno video donde su nieta Xianna le dice “nona”

“Y sí, o sea, una broma de mal gusto eso de ponerme en el balcón y todo eso, pero era parte de la conversación que estábamos teniendo. Ahí también estaba mi amigo Julito y de ahí salió Gloria, mi suegra”, agregó la empresaria.

¿Qué dijo Jesús Barco tras las imágenes con Melissa Klug?

Por su parte, tras las imágenes de Magaly TV, la firme, el futbolista de 24 años publicó una fotografía con Melissa Klug en la que le dedicó un mensaje. “La única que besará mis labios @melissaklugoficial”, escribió el deportista.

Melissa Klug y Jesús Barco. Foto: Melissa Klug/Instagram

Melissa Klug responde a críticas en Instagram

En medio de las críticas, Melissa Klug decidió responder a una usuaria que le preguntó por el incidente. “Señora Melissa, ¿dice que querías lanzarte...?” , le dijo la cibernauta. “Estaba pasadita de copas”, mencionó una seguidora. En seguida, ella comentó: “Exacto, estaba alegre”.