La venganza de los ex VIP ONLINE por MTV: horario y canal para ver el capítulo 3 completo

El pasado 9 de noviembre, MTV estrenó el reality show La venganza de los ex VIP, un programa en el que un grupo de influencers debe conocerse y relacionarse en un lugar paradisíaco, con la finalidad de formar nuevas parejas.

El pasado 9 de noviembre, MTV estrenó el reality show La venganza de los ex VIP, un programa en el que un grupo de influencers debe conocerse y relacionarse en un lugar paradisíaco, con la finalidad de formar nuevas parejas. No obstante, en ese ínterin aparecen los ex de cada uno, y buscarán su revancha por diferentes razones del pasado, lo que conllevará a que los participantes también evalúen retomar la relación que tenían en algún momento. En esta nota te contamos cómo y desde dónde ver los capítulos de esta producción

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el capítulo anterior de La venganza de los ex VIP hubo una gresca en la isla donde habitan los influencers. La pelea intensa fue entre Diana y Frida. ¿Y la manzana de la discordia? Brandon Castañeda.

¿Quiénes son los participantes?

Kim Shantal

Kim es una influencer muy popular en TikTok e Instagram. Tiene más de 11 millones de seguidores y forma parte de este elenco que promete no ser un nuevo Acapulco shore, sino un formato mucho más cercano al público, ya que “todos hemos visto nacer a las estrellas que lo conforman”.

Frida Urbina

La actriz y modelo Frida Urbina reconoció que, pese a las limitaciones por la pandemia del coronavirus, el proyecto será completamente diferente a La venganza de los ex 1.

Daphne Montesinos

Es una mujer de 28 años que se desarrolla como entrenadora de calistenia, una actividad física en la que se realizan entrenamientos con el propio peso corporal. Su dedicación al deporte la llevó a participar en el equipo de contendientes de Exatlón México.

Brandon Castañeda

Conocido como ‘Delta Horripicoso’, forma parte de los famosos Wapayosos y Horripicosos, un grupo de jóvenes que se dedican al entretenimiento con su carisma y atractivo físico.

¿De qué trata La venganza de los ex VIP?

Diez chicas chicos solteros se dirigen a una playa idílica para disfrutar de unas vacaciones de verano en el paraíso, hasta que sus ex novios aparecen.

La venganza de los ex VIP se estrenó el pasado 9 de noviembre. Foto: El Espectador.

La venganza de los ex VIP: horario

Conoce los horarios de La venganza de los ex VIP, según tu ubicación:

México: 10.00 p. m.

Colombia: 11.00 p. m.

Perú: 11.00 p. m.

La venganza de los ex VIP: canal de transmisión

La venganza de los ex VIP se transmite en las siguientes señales:

Movistar: 602 (Estándar) / 768 para MTV Live

DirecTV: 264

Claro TV: 80 (SD) y 559 (HD).

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

Los capítulos de La venganza de los ex VIP son transmitidos todos los martes a través del MTV a las 10.00 p. m Puedes conectarte a MTV a través de cualquier servicio de televisión de paga. Asimismo, el show es lanzando en simultáneo en el servicio de streaming de Paramount+, al que puedes acceder con tu móvil o PC.

La Venganza de mi Ex VIP

¿Dónde ver La venganza de los ex VIP, capítulo 3, EN VIVO ONLINE GRATIS?

