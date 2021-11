Hugo García niega romance con Luana Barrón: “La aprecio un montón”

Hugo García se pronunció acerca del controversial video en el que se le ve muy cercano a Luana Barrón durante una reunión con amigos. Al ser abordado por las cámaras de América Espectáculos, el integrante de Esto es guerra aclaró que no existe ningún romance entre ambos. Sin embargo, aseguró que siente un gran aprecio por la joven modelo e influencer.

“Era un evento en terno. Fuimos un grupo de amigos… La gente va a especular, pero no hay nada. La conozco desde que está en EEG Teens. El otro día nos fuimos a comer Luana, Diego (Rodríguez) y yo. Están inventando cosas donde no las hay. Si me ven hablando al oído es porque estoy en un lugar con alto volumen”, detalló.

Hugo García también aprovechó para explicar por qué decidió silenciar la historia de Instagram donde Luana barrón le comenta algo en dicha reunión. “No dijo nada de nosotros, sino algo de alguien y por eso silencie la story. Hay una gran amistad, la aprecio un montón. Siempre salimos un grupo de amigos”, precisó.

Como se recuerda, a fines de octubre Hugo García dio a conocer el fin de su romance con la modelo Alexandra Balarezo.

¿Qué dijo Alexandra Balarezo sobre Hugo García y Luana Barrón?

Al enterarse del acercamiento entre la modelo y su expareja, Alexandra Balarezo tuvo polémicas declaraciones respecto a un presunto romance entre Hugo García y Luana Barrón.

“Ya es tema de ellos. Hugo está soltero y puede hacer lo que quiere. Yo no he visto nada. Cada uno maneja sus códigos”, manifestó. “A mí todo esto me ha afectado bastante, sé que al final todo hay que aceptarlo. Según yo éramos amigas, pero igual es su vida y que haga lo que quiere con ella”, añadió ante las cámaras de Amor y fuego.

Alexandra Balarezo y Hugo García terminaron su romance. Foto: composición/Cuenta/Instagram

Hugo García y Alexandra Balarezo terminaron

A través de sus historias en Instagram, Hugo García hizo publicó el fin de su relación con Alexandra Balarezo. “¿Estás soltero?”, le preguntó una de sus seguidoras, a lo que él respondió “Sí”.