Claudia Serpa responde a críticas de Yahaira Plasencia en El artista del año

Durante el estreno de la última temporada de El artista del año salieron dos sentenciados para la siguiente gala. Tras el proceso, los competidores eligieron a quién mandarían a sentencia. Aunque al final el seleccionado fue Elías Montalvo, sorprendió la razón por la cual Yahaira Plasencia había elegido a Claudia Serpa.

La intérprete de “Y le dije no” expresó que no era un tema de estrategia, sino que para el reality de El artista del año se necesitaba el combo completo. “Mi voto fue para Claudia porque solamente vi una balada. Yo quiero entender bien el formato y lo que se está pidiendo aquí es baile, canto, todo eso”, expresó considerando que Serpa no cumplió los requisitos en su debut.

Sin embargo, la actriz de El reventonazo de la Chola no se quedó callada y respondió ante las críticas. “Me sorprendí con su sentencia y sus comentarios, porque hay que tener un poco de criterio antes de opinar. Me tocó cantar una balada, y le pregunto a Yahaira: ¿En una balada se puede bailar? Hay que tener un poco más de criterio al sentenciar. Creo que debió de votar y quedarse callada. Quizás me ve como una rival potente. Me sorprendió que en la primera gala me quiera eliminar”.

Yahaira Plasencia detalló que no vio un show completo en la presentación de Claudia Serpa. Foto: captura América TV.

Claudia Serpa se mostró agradecida con la oportunidad de ser parte del programa de América TV, ya que es una gran ventana para que el público vea su talento como cantante —canta desde los 15 años— y no solo como actriz cómica.

Al ser consultada sobre si ve a Yahaira Plasencia como rival, la rubia contestó que “ya es competencia para todos”, refiriéndose a los otros seis participantes. Asimismo, aprovechó para recalcar que no conoce personalmente a la ‘Reina del Totó’.

“Aunque en redes se generó una polémica por nuestras presentaciones, a Yahaira nunca la he tratado personalmente. No la conozco; sin embargo, si se da la oportunidad de conversar, no tengo problema”, expresó la intérprete de “Fuerte sin querer”.

Deyvis Orosco felicitó el performance de Claudia Serpa en El artista del año

En su debut de El artista del año, Claudia Serpa entonó la balada “Ya te olvidé” y sorprendió al jurado con la potencia de su voz, pero la criticaron porque faltó interpretación y más movimiento.

Sin embargo, el heredero del Grupo Néctar se mostró en contra de los comentarios de sus compañeros y alabó la magnífica presentación de la actriz de El reventonazo de la Chola. “Nadie puede negar el trabajo completo. Ella comenzó bien. A mi me encantó tu participación. No conicido con mis compañeros”; expresó Deyvis.

Claudia Serpa lanzó nuevo cover musical

La cantante Claudia Serpa comenzó su trayectoria artística en concursos de canto como Rojo fama contra fama y La voz Perú. Actualmente forma parte de El reventonazo de la Chola en América TV como actriz. Aún así, busca crecer con su talento musical y por ello lanzó un cover de la canción de Ricardo Montaner “Tan enamorado”.

Claudia Serpa

“Estoy feliz de regresar al canto luego de más de un año debido a la pandemia. Desde jovencita me gustó la música, ingresé a programas concursos, como La voz Perú, donde me di a conocer, aunque más me conocen por mi faceta de actriz cómica, pero soy cantante de corazón”, expresó Serpa.