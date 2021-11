Christian Nodal dio detalles del inicio de su relación con Belinda

La pareja conformada por Christian Nodal y Belinda continúa acaparando reflectores dentro del mundo del espectáculo. Esta vez, durante una entrevista con el programa El gordo y la flaca, Nodal dio detalles íntimos de la vez que conoció a su novia; igualmente, contó cómo se enamoró de ella y los planes que tienen para contraer nupcias.

El cantante mexicano comentó que fue durante un programa televisivo que empezó a sentir mariposas por la artista española radicada en México. “Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba, pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella. Nunca me había pasado con una mujer, pero ella impone demasiado”, confesó Nodal.

Pese a que no reveló el nombre del show, se especula que fue durante el rodaje de La voz México, cuando ambos participaron como entrenadores en el reality de canto.

“Entonces, hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa, y dije yo: ‘Es ahora o nunca’ y le dije: ‘Tú no te vas a ir sin que te robe un beso’. Ella dijo: ‘No, no’ y yo: ‘Sí, sí’, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la canté esa misma noche”, comentó el cantautor.

Christian Nodal veía las series que protagonizó Belinda cuando pequeño

Christian Nodal fue consultado también si desde que trató con Belinda, ella le gustaba, a lo que el intérprete de “Adiós amor” respondió que la veía desde niño en las distintas series en las que trabajó a lo largo de su carrera.

“Sí, cuando yo miraba las telenovelas, pues que tenía 5 años, me gustaban mucho las telenovelas que hizo. Yo le perdí la huella durante mucho tiempo, decía: ‘Ah, Belinda es una mujer muy bella’, pero no la tenía en el radar”, manifestó.

En ese sentido, confesó que el primer beso que tuvo con la cantante de “Luz sin gravedad” dio inicio a su historia de amor .

Belinda y Christian Nodal asistieron al cumpleaños número 40 de Silvia Nodal. Christian Nodal/Instagram

Planes de casamiento entre Nodal y Belinda

Christian Nodal y Belinda han mencionado anteriormente que desean contraer matrimonio y formar una familia en un futuro próximo.

Ante ello, el cantautor dijo: “Claro, ella quiere tres yo quiero cuatro. La boda espiritual es para el próximo año y esperamos este año poder casarnos bien”.

Christian Nodal, quien viene enfrentando un proceso legal con respecto a su música, recalcó que de momento no puede dar detalles, pues no quiere meterse en problemas.

Belinda y Christian Nodal se comprometieron el pasado 25 de mayo.