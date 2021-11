Aylin Criss: conoce a la tiktoker peruana que participa en el reality La venganza de los ex VIP

La talentosa influencer Aylin Criss está participando en el tan esperado y exitoso reality show de MTV La venganza de los ex VIP. La peruana se une a los 10 solteros creadores de contenidos para encontrar a sus ex en medio de una hermosa isla paradisiaca y también con el fin de buscar una pareja. Aylin en la actualidad supera el millón de seguidores en la red social Instagram. A continuación, te contamos todos los pormenores de la vida de la tiktokera así como del programa en el que participa.

¿Quién es Aylin Criss?

Aylin Criss es una joven peruana creadora de contenido, especialmente en la plataforma de TikTok. En la actualidad cuenta con más de 14 millones de seguidores en su cuenta oficial, mientras que en Instagram ya superó el millón. En su casting para MTV comentó que desde muy pequeña quiso ser famosa y por eso en el 2015 abrió su canal en YouTube, pero no tuvo el éxito que esperaba.

Aylin Criss es participante del nuevo reality show de MTV. Foto: Instagram/ Aylin Criss

¿Cuántos años tiene Aylin Criss?

La talentosa Tiktoker peruana Aylin Criss nació el 26 de mayo de 1999, es decir, tiene 22 años. Asimismo, debido a su gran éxito en las redes sociales comenzó a recibir muchas criticas por su notable cambio físico. Incluso se empezaron a viralizar videos de su adolescencia.

Aylin Criss en La venganza de los ex VIP

La venganza de los ex VIP es el nuevo reality show de MTV donde un grupo de influencers deben conocerse y relacionarse en una playa paradisíaca con la finalidad de formar nuevas parejas. No obstante, a medida que avance la convivencia aparecerán los ex de cada uno y buscarán la reconciliación o, también, encontrar otro romance.

Una de las famosas que participa en la producción de MTV es Aylin Criss, quien promete mucho romance y diversión.

Cómo y desde dónde ver los capítulos de esta producción

Puedes ver La venganza de los ex VIP a través de las señales de MTV Live y Paramount+ a partir de los siguientes horarios:

México: 10.00 p. m.

Perú: 11.00 p. m.

Colombia: 11.00 p. m.

Aylin Criss participa en el reality show La venganza de los ex VIP. Foto: EFE

¿Cómo está en TikTok Aylin Criss?

Puedes encontrar a Aylin Criss en TikTok como @aylin.criss

Instagram de Aylin Criss

Sigue a Aylin Criss en Instagram como @aylincriss