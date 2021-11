Adele fue parte de la pedida de mano de uno de sus fans en pleno show televisivo

Una noche de ensueño. La ganadora del Grammy Adele se convirtió en parte de una de las más emotivas propuestas de matrimonio. Durante su show, Adele One Night Only, la intérprete de “Rolling in the deep” pidió al público que guardara silencio por unos momentos pues iba a ingresar una pareja.

Quentin Brunson le propuso matrimonio a su novia durante concierto de Adele. Foto: Quentin Brunson/Instagram.

El novio identificado como Quentin Brunson era quien había planeado la sorpresa y llevó a Ashleigh Mann, su pareja por más de siete años, vendada de ojos y con unos audífonos de cancelación de ruido para que no supiera nada.

Cuando ambos llegaron al escenario, él le quitó los audífonos, se arrodilló y le propuso matrimonio en medio de famosos como Lizzo, Melissa McCarthy y Drake, quienes estaban en la presentación de Adele.

Cuando ella aceptó entre inagotables lágrimas de emoción, Adele apareció de su escondite, saludó a la pareja e interpretó el tema “Make You Feel My Love”. La novia no podía creer lo que estaba pasando y solo atinó a sentarse y ver cómo la cantante, 15 veces ganadora del Grammy, le dedicaba una de sus canciones más célebres.

La noticia se volvió rápidamente viral en las redes sociales y, más tarde, Quentin Brunson compartió una fotografía y el video del icónico momento que vivió al lado de su ahora prometida, y también para agradecer a la artista de Reino Unido.

Adele volvió a cantar en vivo

Tras seis años de ausencia, la inigualable Adele ofreció el fin de semana pasado un concierto llamado Adele One Night Only, en el observatorio Griffith en Los Ángeles, Estados Unidos, que se logró ver por streaming a través de CBS y Paramount.

La artista dio un magnífico show donde se pudo apreciar su celestial voz una vez más en vivo. Interpretó algunas de sus canciones más icónicas como “Someone like you”, “Hello” y “Skyfall”, aunque también cantó algunos éxitos de su nuevo álbum, como “Easy on me”.

Asistentes de lujo en el primer concierto de Adele tras estar ausente por 6 años. Foto: Hector Trejo/ Twitter.

Los famosos que asistieron al show Adele One Night Only

Entre el público que tuvo el privilegio de escuchar en vivo a Adele en su noche de regreso, estuvieron varias celebridades de Hollywood. Algunos de ellos fueron Lizzo, Melissa McCarthy, James Corden y Ellen DeGeneres. Asimismo, también asistió su pequeño hijo, Angelo.

Además del concierto, la intérprete de “One and only” concedió una entrevista a la famosa periodista Oprah Winfrey, quien le preguntó sobre temas personales como la ruptura de su matrimonio con Simon Konecki, de quien se separó en el 2018. “Creo que Simon probablemente me salvó la vida, llegó en ese momento. La estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más podría habérmela dado”, dijo Adele.