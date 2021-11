Yolanda Medina arremete contra Magaly Medina por menospreciar profesión de Isabel Acevedo

A Yolanda Medina no le agradó para nada que Magaly Medina desmerezca el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show. La líder de Alma bella lamentó que la conductora de ATV no tenga conocimientos sobre la profesión del baile y lance comentarios hirientes hacia la joven de 27 años.

Asimismo, la experimentada artista indicó que ya es hora de dejar atrás a Christian Domínguez, expareja de Acevedo, y conocer la nueva faceta de la popular ‘Chabelita’.

“Me pareció una crítica muy mala, muy aparte de ser mujeres, el tema de baile también entra en un ámbito profesional y que la señora tenga dos pies izquierdos y no sepa lo que es un profesional en el baile, me da mucha pena . Vamos a dejar aparte el tema de Domínguez, hay un mérito (en el concurso) y ella no sabe lo que significa estar entrenando y preparándose por largas jornadas...”, comentó a Trome.

Además, Yolanda Medina, quien llegó hasta la semifinal de Reinas del show, pidió a Magaly Medina que respete la profesión de baile y se olvide de la soberbia o la antipatía que le tiene hacia Isabel Acevedo.

“Nosotras somos bailarinas, cantantes, y todas las profesiones deben de respetarse , así seas un basurero. No puede hablar de esa manera, entiendo que sea polémica, pero me enoja que critique cómo una mujer se gana la vida, tildándola de una y otra cosa a la muchacha, creo que debería bajarle a su soberbia” , añadió.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show?

Para Magaly Medina, Isabel Acevedo no hizo nada destacable en Reinas del show, ya que solo se trató de un baile y nada que trascienda.

“Como si fuera un hecho histórico, como si bailar fuera un hecho destacable, que marcara realmente historia, pero no, es bailar, es solo bailar”, dijo en su programa el pasado 11 de noviembre.

Isabel Acevedo: Magaly Medina se defiende de críticas

Muchos usuarios se sintieron indignados con Magaly Medina por menospreciar la profesión del baile al hablar sobre el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show. Ante la polémica desatada, la conductora aclaró que ella no quiso ofender a los bailarines, simplemente comentó sobre un hecho concreto.

“Por supuesto que respeto la danza, ¿qué creen que soy, una burra? No, me encantan las artes, me encantan muchísimo. La critiqué, no fue por ser bailarina, la critiqué porque ella dice que ganó con nombre propio. Específicamente estaba hablando de la ‘Chabelita’, no de todos los bailarines”, aclaró en Magaly TV, la firme.