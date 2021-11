Yo me llamo Colombia EN VIVO: ¿dónde ver el episodio 17 del concurso GRATIS y online?

El exitoso programa de imitación Yo me llamo Colombia, producido y transmitido por la señal de Caracol TV, continúa generando gran expectativa entre los televidentes. Los últimos artistas en sorprender al jurado conformado por Amparo Grisales, Yeisón Jiménez y César Escola fueron los imitadores de Shakira, Juan Gabriel, Bruno Mars y José Feliciano. Entérate AQUÍ de dónde ver el capítulo de hoy lunes 15 de noviembre.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el capítulo anterior del reality Yo me llamo Colombia se presentaron varios artistas dispuestos a llevarse el voto del jurado. Uno de ellos fue el imitador de Bruno Mars, quien interpretó la conocida canción “Locked out of heaven”. Su dominio en el escenario y el parecido de su voz le valieron la clasificación a la siguiente etapa y los elogios del jurado. “Me encanta porque siempre estás en personaje, porque llegaste a unas notas buenísimas y porque mostraste que puedes bailar y hacer unos números musicales importantes”, le dijo César Escola.

Otros artistas que obtuvieron el sí fueron los imitadores de José Feliciano, Shakira, Juan Gabriel y Miryan Hernandez.

El imitador de Bruno Mars en Yo me llamo Colombia. Foto: YouTube Yo me Llamo Colombia

¿Quiénes son los presentadores?

Los presentadores de Yo me llamo Colombia son Carlos Calero y Melina Ramírez, quienes tienen la función de presentar a los participantes y animar al público que sigue el programa desde sus casas.

¿Quiénes son los jurados de Yo me llamo 2021?

En esta temporada 2021, Yo me llamo Colombia cuenta con tres jurados. Ellos son:

Amparo Grisales: actriz y modelo colombiana reconocida por su papel protagónico en Las muñecas de la mafia.

actriz y modelo colombiana reconocida por su papel protagónico en Las muñecas de la mafia. César Escola: compositor y presentador de televisión, muy famoso por realizar canciones para diversos programas de televisión.

compositor y presentador de televisión, muy famoso por realizar canciones para diversos programas de televisión. Yeisón Jiménez: cantante y compositor colombiano reconocido por trabajar el mundo de la música popular de su país.

Yo me llamo Colombia: horario

Yo me llamo, el exitoso reality colombiano de canto e imitación, se transmitirá a las 8.00 p. m. (misma hora peruana y colombiana) a través de la señal de Caracol TV.

César Escola, uno de los jurados de Yo me llamo Colombia 2021. Foto: Youtube Yo me llamo Colombia

Yo me llamo: canal de transmisión

El reality Yo me llamó Colombia se transmite por la señal de Caracol TV. En nuestro país, puedes disfrutar de la programación de este canal a través de los servicios de cable como DirecTV, Movistar TV, entre otros.

DirecTV: canal 633 (SD), canal 1633 (HD), canal 643 (Alterno SD) y canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: canal 521

Movistar TV: canal 496 (SD) y canal 895 (HD)

Tigo: canal 240 (HD).

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Para ver Yo me llamo Colombia 2021 deberás sintonizarse la señal de Caracol TV. Se puede contratar un paquete de cable o de forma gratuita mediante antena satelital.

¿Cómo ver Caracol Play?

Para poder ver el concurso de imitación Yo me llamo Colombia a través de Caracol Play, tienes que ingresar a su plataforma web: play.caracoltv.com. Luego busca el programa, y listo. Dicha aplicación, te permitirá ver todas las producciones del canal más importante del país colombiano.

¿Dónde ver Yo me llamo Colombia 2021, capítulo 17, EN VIVO ONLINE GRATIS?

